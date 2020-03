John Collins envoie un message sincère à Vince Carter

L’attaquant des Hawks d’Atlanta, John Collins, a publié un message réconfortant pour son coéquipier Vince Carter sur Instagram au milieu de l’incertitude du reste de la saison NBA.

Tu n’es pas seul, John Collins.

Dans son article, Collins souhaitait que la saison se poursuive et que Carter puisse terminer sa 22e campagne record à ses propres conditions. Alors que la campagne 2019-2020 sera la dernière de VC, il est probable que les fans aient pu voir le dernier match de Vinsanity mercredi dernier.

La ligue a immédiatement suspendu la saison après qu’un joueur de l’Utah Jazz eut été testé positif pour le coronavirus.

La nouvelle de la suspension a éclaté alors que les Hawks accueillaient les New York Knicks à la State Farm Arena. La soudaineté de tout cela a certainement pris tout le monde au dépourvu. Cependant, tout le monde s’est vite rendu compte que la compétition en cours contre les Knicks pourrait très bien être la dernière de Carter.

Avec les Knicks sur le chemin de la victoire sur la route, les fans des Hawks à l’aréna ont plaidé pour que l’entraîneur Lloyd Pierce place Carter dans le match. Pierce a obligé car Carter est entré dans le match pour les dernières secondes avec Atlanta en possession.

À juste titre, les Hawks et les Knicks ont donné à Mr. Half Man / Half Amazing ce qui pourrait être un dernier tir de plus dans sa riche carrière NBA. L’athlète de 43 ans a attrapé une passe de set-up de Trae Young, s’est levé pour un sommet du triple clé et l’a abattu à juste titre pour le plus grand plaisir de tous les participants.

Après le match, Vince Carter a admis que c’était une façon «bizarre» de sortir. Cependant, il a dit qu’il était «en paix» si mercredi soir était bel et bien sa dernière danse en NBA.