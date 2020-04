John Paxson, l’homme qui a fait jouer la Jordanie en équipe

Cinquième matches de la Fin 1991. Chicago Bulls, à deux pas de son premier anneau. La scène, imbattable, le Forum de Los Angeles. Le rival, les Lakers de Magic Johnson. Le résultat, celui dont on rêvait Michael Jordan: Victoire et premier titre NBA pour lui et la franchise Illinois. Avec un invité inattendu, John Paxson, qui a fini par être l’homme clé de l’accident.

Le match marque également un avant et un après dans le comportement de Michael Jordan dans le match. Comme expliqué dans La dernière danseJordan avait totalement saisi le ballon des Bulls dans ses premières années.

Dans la deuxième saison de Phil Jackson Sur le banc, les choses commençaient à changer et les Bulls commençaient à se comporter un peu plus comme une équipe, bien qu’à des moments clés, Michael Jordan ait continué à assumer l’entière responsabilité.

Cela a changé au quatrième quart du cinquième match de la finale de 1991. Phil Jackson a demandé à MJ une quart-temps au quatrième quart avec le duel lié à qui était ouvert. “Paxson,” répondit-il. «Ok, donne-lui le ballon. Vous n’avez pas besoin de tirer tous les plans. John est ouvert. Vous pouvez créer. Il les cloue. »

Et Jordan aussi. Il a commencé à passer le ballon à John Paxson, qui a terminé le duel avec 20 points. Il a marqué 10 des 15 derniers points des Bulls sans aucun tir manquant (5 sur 5 dans ces dernières minutes).

John Paxson: l’un des joueurs les plus embrayés de l’histoire de la finale 10 points sur 5/5 au tir dans les dernières minutes de notre match pour le titre 1991. # TheLastDance pic.twitter.com/VQj4jfg8hl – Chicago Bulls (@chicagobulls) 27 avril 2020

