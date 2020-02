Jonah Bolden, ancien grand homme des Sixers, signera un contrat de 10 jours avec Suns

Il peut être difficile de ramasser les morceaux après avoir renoncé à la mi-saison, mais pour l’ancien grand homme des 76ers de Philadelphie Jonah Bolden, il le fait très bien.

Un peu moins d’une semaine après sa renonciation afin de permettre à l’équipe de convertir le joueur à double sens Norvel Pelle, il a signé un contrat de 10 jours avec les Phoenix Suns. Bolden a passé ses deux premières saisons avec les Sixers avec une moyenne de 4,4 points et 3,5 rebonds, mais il n’a joué que quatre matchs cette saison avec une moyenne de 1,0 point et 0,3 rebond.

Bolden rejoindra l’ancien assistant des Sixers, maintenant entraîneur-chef des Suns, Monty Williams dans la Vallée du Soleil. Peut-être que Bolden pourrait relancer un peu sa carrière à Phoenix.

Bolden a beaucoup de talent, mais il est tombé en disgrâce cette saison. Non seulement Joel Embiid était déjà devant lui, mais les Sixers ont ensuite fait venir Al Horford et Kyle O’Quinn pour lui consacrer plus de temps. Ensuite, Pelle le surpassait en quelques minutes, il est donc devenu clair qu’il allait être l’homme étrange.

.