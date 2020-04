Jones Jr. bat Durant dans le tournoi virtuel NBA 2K

L’attaquant Derrick Jones Jr. du Miami Heat a dominé Kevin Durant des Brooklyn Nets 78-62, au début, vendredi soir, du tournoi des joueurs NBA 2K. Jones Jr. et Durant ont eu un match intense dans lequel le vainqueur a sélectionné les Milwaukee Bucks et Durant aux Los Angeles Clippers.

04/04/2020 à 23:30

CEST

Assis à domicile à Miami et à New York, respectivement, Jones Jr. et Durant ont participé à un match de 24 minutes. Cela s’est terminé par une victoire pour l’attaquant des Heat.

C’était le début du tournoi NBA 2K Players, dans lequel 16 joueurs s’affrontent dans NBA 2K20 pour un don de 100 000 $ La NBA, l’Association nationale des joueurs de basket-ball et 2K font un organisme de bienfaisance de leur choix qui œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Divers matchs

Le vendredi Jones Jr. et Durant y ont participé, ainsi que le meneur Trae Young (Atlanta), le tireur Zach LaVine (Chicago), le centre Hassan Whiteside (Portland) et le gardien Patrick Beverley (Los Angeles Clippers).

Durant, qui se remet d’une blessure au tendon d’Achille qu’il a subi lors de la finale de la NBA 2019, a déclaré qu’il n’avait pas touché une balle “depuis longtemps”, mAlors que Jones Jr. a commenté qu’il essayait de maintenir ses compétences tir à son domicile en Floride.

Dans le match le plus inégal de vendredi, L’attaquant des Kings de Sacramento a dominé Harrison Barnes 101-59..Young a utilisé les Bucks, qui sont devenus le choix préféré dans les quatre matchs.

Les Bucks ont été choisis pour trois des quatre matchs, et les joueurs qui les portaient en moyenne 87,7 points par match et gardé leurs adversaires en moyenne 58,3 points.

Plus de matchs dimanche

Le tournoi des joueurs NBA 2K Il reprendra dimanche à 18 h, heure de l’Est. Dans les matchs NBA 2K de dimanche, ils affronteront l’attaquant lituanien Domantas Sabonis des Indiana Pacers contre le centre des Clippers Montrezl Harrell.

Tout en tirant sur le gardien Donovan Mitchell de l’Utah Jazz, le deuxième joueur à se montrer positif pour le coronavirus, affrontera une recrue en avant, le Japonais Rui Hachimura des Washington Wizards.

L’escorte hispanique Devin Booker des Suns jouera l’attaquant Michael Porter Jr., des Denver Nuggets, et du centre Andre Drummond, des Cleveland Cavaliers, contre un autre grand homme, DeMarcus Cousins

