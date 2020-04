Jordan admet que l’année dernière avec les Bulls a été “difficile” et explique le nom de Michael

Jeudi, le légendaire Michael Jordan est revenu sous les projecteurs des médias après avoir reconnu à travers l’émission télévisée ABC “Good Morning America” ​​que l’année dernière avec les Chicago Bulls avait été “très difficile et compliqué”.

Alors que le monde du basket-ball attend la série documentaire “The Last Dance” à partir de ce week-end, avec Jordan comme figure centrale, la légende prévoit que tout le monde chez les Bulls savait que la saison 1997-98 serait la dernière à laquelle ils allaient être ensemble.

“Dès le début, tout a été difficile parce que nous avons découvert que Phil Jackson n’allait plus revenir dans l’équipe, indépendamment de ce que nous pouvions réaliser sur le terrain”, a expliqué Jordan. “Le directeur général Jerry Krause avait déjà dit à Jackson que même si nous étions à 82-0, il n’allait pas continuer, et ma position était de rejoindre l’entraîneur.”

Jordan a commenté que c’était Jackson lui-même, avec qui il avait remporté le sixième titre de la ligue cette même saison, qui a dit que vous deviez vous amuser au maximum, car c’était la “dernière danse”, mais aussi concourir au plus haut niveau pour bien faire les choses.

“Aussi triste que cela puisse paraître au début de l’année, nous essayons de profiter et de le terminer de la bonne façon”, a déclaré Jordan..

La série documentaire, qui débutera dimanche soir sur la chaîne de télévision ESPN et se déroulera les cinq prochains dimanches, raconte la dernière saison que Jordan a joué à Chicago, qui a vu les Bulls remporter leur troisième titre consécutif et le sixième en huit saisons.

Il couvre également la vie de Jordan avant cette année, y compris son séjour en Caroline du Nord, où il a remporté un championnat national en 1982 en tirant le tir gagnant du match de championnat national de la NCAA contre le centre Patrick Ewing et Georgetown.

Jordan a dit dans le documentaire que c’est à cette époque qu’il est passé de “Mike Jordan” à “Michael Jordan”.

“Jusqu’à ce moment, personne ne savait qui j’étais”Admit Jordan. «En dehors de l’université, ils me connaissaient sous le nom de« Mike Jordan ».» Et quand j’ai eu cette photo, mon nom complet est devenu “Michael Jordan”, et je pense que cela a touché beaucoup de gens en dehors de l’UNC. “

Lors de l’évaluation d’une partie du documentaire qui a été présenté lors de l’interview réalisée par le présentateur Robin Roberts, qui montre sa confrontation avec le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsford, et avec Krause, car il est revenu avant d’avoir été récupéré de la fracture qui souffert au pied lors de la deuxième saison de professionnel, Jordan a déclaré qu’il était toujours “un combattant”.

“La détermination et la persévérance dont j’ai toujours fait preuve au cours de ma carrière professionnelle sont venues de l’exemple que mes parents m’ont donné”, a expliqué Jordan. “Ils ont tous les deux travaillé très dur pour soutenir notre famille et donner l’exemple à tous mes frères, mes sœurs et moi.”

Jordan a souligné qu’il vivait et apprenait à travers eux, donc cela faisait partie de sa nature de la façon dont il affrontait la vie sur le terrain et en dehors.

“Je regarde toujours le négatif et le rend positif … Et pendant que j’essaie d’enseigner à mes enfants, prenez ce négatif, apprenez-en et rendez-le positif”La Jordanie a noté. “Et tout cela vient de mes parents.”

