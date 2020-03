Jordan McRae devrait signer avec Phoenix après le rachat de Nuggets

Les Denver Nuggets ont convenu d’un rachat de contrat avec le gardien Jordan McRae. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, McRae signera très probablement avec les Phoenix Suns.

Sources ESPN: Denver a accepté un rachat de contrat avec G / F Jordan McRae. Les Phoenix Suns sont la destination probable pour McRae.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 mars 2020

Dans les dernières heures de la date limite des échanges de la NBA, les Wizards de Washington échangent Mcrae aux Nuggets en échange de Shabazz Napier. Cependant, McRae n’a joué que quatre matchs avec les Nuggets avant de finalement accepter un rachat de contrat.

En 29 matchs avec les Wizards cette saison, McRae a inscrit une moyenne de 12,1 points, un sommet en carrière, pour 3,6 rebonds et 2,8 passes décisives. Le swingman de 6’5 ″ a également tiré 42% de l’arrière de l’arc et 37,7% de la plage de trois points.

Mcrae a connu un match de sept matchs avec les Suns lors de la campagne 2015-2016. Il a obtenu en moyenne 5,3 points et 1,4 plats en 11,7 minutes. Le joueur de 28 ans est également dans son année contractuelle et deviendra un agent libre sans restriction cet intersaison.

Néanmoins, McRae donnera aux Suns plus de profondeur d’aile avec Kelly Oubre mise à l’écart. Les Suns sont actuellement la 13e tête de série de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 24-37. Ils n’ont que cinq matchs de retard sur les Grizzlies de Memphis, huitième tête de série.

