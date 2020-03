Jordan n’est pas ravi de la possibilité de l’absence de fans lors des matchs

Cela a commencé par une note aux équipes sur les joueurs ajustant leurs interactions avec les fans en raison de l’épidémie de coronavirus. Ensuite, il a été question de la possibilité que la NBA joue à des jeux en l’absence de fans.

Avec certains tournois de basket-ball universitaires annulés, la NBA et d’autres organisations sportives professionnelles américaines tentent de traverser cette tempête de la manière la plus sûre possible.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA a envisagé de «déplacer des jeux vers des villes et des sites neutres». De plus, la ligue a envisagé «d’éliminer les fans des bâtiments pour les matchs ou, plus radicalement, de suspendre les opérations de jeu pour une période de temps».

Même si les joueurs ont exprimé leur compréhension de la raison pour laquelle la NBA pourrait décider que jouer à des jeux sans fans est la meilleure solution, certains ne souhaitent pas l’idée – DeAndre Jordan étant l’un de ces joueurs, par Malika Andrews d’ESPN :

C’est très sérieux, mais en même temps, beaucoup d’entre nous jouent pour l’amour du jeu et puis aussi pour les fans. Ce sera extrêmement difficile pour nous de jouer une mêlée. Vous savez, une mêlée de type pratique. Mais je pense que l’aspect compétitif est toujours là, il est toujours vivant. Mais j’espère que nous pourrons trouver un moyen de mettre ce problème dans le passé

Mais même dans tout le chaos, une chose qui restera une constante: Jordan surveillant l’afro de Jarrett Allen.

Oh, je vérifie toujours le «fro». Je suis d’origine végétale, donc je suis à l’abri de beaucoup de choses.

.