Jordan Poole restera dans la formation de départ en tant que meneur de jeu «secondaire»

Selon Anthony Slater de l’Athletic, le gardien Jordan Poole restera dans la formation de départ des Golden State Warriors tout en servant de meneur officiel. Cependant, Poole jouera un rôle de «meneur de jeu secondaire» aux côtés de l’attaquant vétéran Draymond Green, probablement jusqu’à ce que le meneur des étoiles Stephen Curry revienne sur le terrain.

Poole, une recrue qui a été sélectionnée par les Warriors avec le 28e choix au repêchage de la NBA 2019, a en moyenne 7,8 points, 2,0 rebonds, 2,0 passes décisives et 0,6 interceptions par match cette saison, tout en tirant 29,5% sur le terrain et 26,5% à partir de trois. plage de points.

Il a en moyenne 10,7 points, 2,7 rebonds, 2,7 passes décisives et 0,8 interceptions par match au cours des six premiers matchs de février, dont un début de carrière en 10 départs. Le produit du Michigan a tiré 41,8 pour cent du champ et 26,9 pour cent de la plage de trois points dans cette séquence.

Bien que les chiffres de Poole soient décevants, ses chiffres collégiaux montrent qu’il a beaucoup plus de potentiel en tant que menace à trois points qu’il ne l’a montré au niveau professionnel; en deux saisons au Michigan, Poole a tiré 37,0 pour cent de profondeur pour sa carrière.

Cela a probablement joué un rôle dans la raison pour laquelle l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a choisi de quitter Poole dans la formation de départ d’une liste épuisée. Cependant, le meneur de jeu Ky Bowman – une recrue non repêchée du Boston College – est une autre option pour Golden State s’ils s’acharnent sur Poole.

Bowman, qui a disputé 40 matchs avec les Warriors cette saison tout en commençant par 12, a réussi 40,0% des tirs sur le terrain et 32,6% des trois points. Comme Poole, il était également un tireur extérieur respectable au niveau collégial, abattant 38,8% de ses tentatives à trois points en trois saisons.

Néanmoins, le retour très attendu de Curry apparaissant dans seulement deux semaines, aucun des meneurs ne restera longtemps dans la formation de départ.

