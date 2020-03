Jordan réfute l’idée Durant, Irving a joué un rôle dans le départ d’Atkinson

Il y a eu des rapports mitigés sur Kyrie Irving et Kevin Durant qui pourraient avoir contribué au départ de Kenny Atkinson en tant qu’entraîneur-chef des Brooklyn Nets.

Étant donné qu’Atkinson a aidé à faire passer l’organisation d’une équipe de 20 victoires à une équipe de séries éliminatoires qui a attiré des superstars, cette séparation mutuelle des voies semblait brusque et étrange. Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré que la décision n’avait pas été prise du jour au lendemain, mais que lui et l’ancien entraîneur-chef des Nets ont discuté pendant quelques mois.

Bien qu’il semble étrange pour Atkinson de vouloir s’éloigner de quelque chose qu’il a aidé à construire au cours de plusieurs saisons, un rapport indiquant qu’il n’aimait pas entraîner Durant et Irving sur la base de ce qu’il a vu cette saison a également fait surface.

DeAndre Jordan a été choqué par la nouvelle du départ d’Atkinson. Mais quand il est question de l’implication de Durant et Irving, le centre n’en veut pas.

“Je pense que tout ce que vous dites et quels que soient les rapports, sont des taureaux”, a déclaré Jordan lorsqu’on lui a posé des questions sur les rapports.

La Jordanie a ensuite poursuivi son expansion:

“Ils essaient juste de rentrer dans les vestiaires, c’est un problème pour les gars qui ne sont même pas ici, vous savez, qui jouent, qui sont en bonne santé”, a-t-il déclaré aux journalistes. «C’est sur cela que nous devons nous concentrer, c’est que ces gars-là reviennent bien pour qu’ils puissent aider notre équipe à réussir. Je m’en fiche – je ne veux pas vous offenser – je me fiche de ce que les médias disent de notre équipe. Nous savons ce qui se passe ici et où nous voulons être. Et c’est juste quelque chose qui nous divise en tant qu’acteurs et en tant qu’organisation. »

En plus d’être samedi le premier match des Nets sans Atkinson, c’était aussi le premier départ de Jordan pour Brooklyn depuis le 2 janvier, et seulement son cinquième de 2019-2020.

