Josh Green, l’une des plus grandes promesses du projet de 2020

Josh Green, joueur de première année du Université d’Arizona, a annoncé ce vendredi qu’il se déclarerait éligible pour le prochain Projet NBA. Le joueur de 19 ans tentera donc de faire le saut définitif vers la plus haute compétition de basket-ball nord-américaine.

Avec une grande capacité athlétique, une polyvalence défensive incroyable et son succès considérable de la triple ligne, Green viendra à la nomination du repêchage comme l’une des plus grandes promesses de toute la portée de 2020.

Je ne peux pas attendre le prochain chapitre … pic.twitter.com/JXdGYmd0Vr

– Josh Green (@ josh_green6) 10 avril 2020

Les experts ont placé le jeune joueur de l’Arizona à peu près sur le choix n ° 21. Cette saison, avec les Wildcats, il a en moyenne 11,9 points, 4,6 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,5 interceptions par match, en plus de tirer 36% du périmètre.

“Je suis conscient que j’ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense que le temps que j’ai passé à l’Université de l’Arizona m’a aidé à me préparer à franchir la prochaine étape vers mon objectif d’atteindre la NBA”, a déclaré Green après avoir donné connaître votre intention d’aller au projet.

“Je ne doute pas que je puisse apporter une éthique de travail et une énorme motivation pour faire tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur joueur possible. Je sens que je peux apporter une intensité défensive et travailler la capacité de combler plusieurs postes.” à l’intérieur de la cour. “

Avec la nouvelle de l’arrivée de Josh Green au repêchage, il y a déjà trois étudiants de première année de l’Université d’Arizona qui se sont déclarés éligibles: lui-même, Nico Mannion et Zeke Nnaji. Entre eux trois, ils ont accumulé 55% des points de leur équipe la saison dernière.

.