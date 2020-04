Josh Hart aide à décrocher une victoire dans le dernier tournoi Call of Duty du SLAM

Le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Josh Hart a maintenu son record parfait samedi dans le quatrième tournoi Call of Duty: Modern Warfare du SLAM.

Le tournoi était serré, l’équipe de joueurs de la NBA battant une équipe composée principalement de joueurs du secondaire, 4-3, dans une série de sept matchs.

L’équipe de Hart comprenait le grand homme de Miami Heat Meyers Leonard, le gardien des Sacramento Kings De’Aaron Fox, le gardien des Phoenix Suns Devin Booker et la recrue des Cleveland Cavaliers Kevin Porter Jr. Ben Simmons a joué dans quelques matchs, mais il n’a pas pu jouer pour les trois premiers matchs. Il était absent dans la seconde moitié de la série en raison de difficultés techniques.

L’autre équipe était composée des commis du Kentucky, Terrence Clarke et Isaiah Jackson, ainsi que de ses camarades de lycée Jalen Suggs et Adam Miller. L’ancien meneur du Duke Tre Jones faisait également partie de l’équipe.

Hart n’était pas la star de l’équipe NBA, mais il était un contributeur solide. L’équipe NBA a connu l’un de ses matchs les plus proches lors du troisième match de la série. Les deux équipes ont joué Domination sur la carte Vacant.

Hart a terminé avec 24 attaques marquantes et son équipe a gagné 200-195. Booker, qui était le joueur par excellence du tournoi de la semaine dernière, a réussi 40 victoires en équipe dans Domination.

L’une des meilleures performances de Hart est survenue lorsque les deux équipes ont joué à Capture the Flag sur Rammaza. L’équipe NBA a gagné 2-0 et Hart a réussi 15 attaques marquantes, la troisième plus haute note de l’équipe derrière Booker et Fox. Il a également eu l’une des deux captures, avec Simmons accrocher l’autre.

En tant que habitué des tournois Call of Duty, Hart a été un incontournable pour ses équipes. Hart étant entouré d’autres joueurs qualifiés tels que Leonard, Fox et Booker, il peut être un compagnon viable pour les joueurs qui sont tout aussi bons ou meilleurs que lui.

