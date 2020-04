Josh Hart aide son équipe à remporter le troisième tournoi Call of Duty du SLAM

Le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Josh Hart a ajouté à son record sans faute samedi dans le dernier tournoi Call of Duty: Modern Warfare du SLAM.

Hart a joué dans chacun des tournois et il a récolté une troisième victoire consécutive lors du tournoi de ce week-end. L’équipe de Hart comprenait la star des Philadelphia 76ers Ben Simmons, l’attaquant des Washington Mystics Aerial Powers et la star des Phoenix Suns Devin Booker. Les quatre créateurs ont aidé leur équipe à battre contre une équipe dirigée par le grand homme de Miami Heat Meyers Leonard.

Le reste de l’équipe adverse était composé de De’Aaron Fox, Mario Hezonja, Grayson Allen, Donovan Mitchell et Kentucky engagent Terrence Clarke.

Hart a été particulièrement efficace lors des deux dernières victoires de son équipe. Le troisième match était Domination sur la carte Hackney Yard. Hart et compagnie ont gagné le match, 200-181, et Hart a eu le deuxième plus grand nombre de victimes avec 36.

Le dernier jeu de la série était Capture the Flag on Vacant. Hart et son équipe ont remporté une victoire serrée de 3-2 pour sceller la série. Il a terminé avec un score de 1 675 et 13 attaques marquantes.

Hart a été un élément clé de chaque équipe gagnante dans les matchs de Call of Duty. Il a fait partie de l’équipe de Simmons à deux reprises, et pendant la deuxième semaine de tournois, il était avec l’équipe de Leonard.

Bien que Hart n’ait pas nécessairement été une star dans ses équipes, il a prospéré dans son rôle de joueur qui peut compter des scores assez élevés.

.