Josh Hart classe les cinq meilleurs joueurs du repêchage de 2017 et liste Lonzo Ball 5e

Le NBA Draft 2017 est rapidement devenu l’un des meilleurs brouillons de mémoire récente. Cette saison, les saisons en petits groupes de Jayson Tatum, Bam Adebayo et Lonzo Ball à différents titres ont favorisé un repêchage qui présentait déjà une star en herbe à Donovan Mitchell.

Pour les Lakers en particulier, 2017 a été un projet qui a changé le paysage de la franchise. En plus de la rédaction du ballon, les Lakers ont obtenu deux autres joueurs de calibre débutant à Josh Hart et Kyle Kuzma. Grâce à ce repêchage, l’équipe a pu faire un échange pour Anthony Davis, permettant aux Pélicans de récolter les fruits de leur succès au repêchage.

Pourtant, le projet de 2017 est l’un des meilleurs projets au cours de la dernière décennie. Sur son dernier podcast Lightharted, Hart a accueilli à Mitchell et classé ses cinq meilleurs joueurs du repêchage.

Il est difficile de discuter beaucoup du classement de Hart d’un point de vue objectif. Tatum et Adebayo étaient des étoiles en février et les deux ont atteint leur plus haut niveau de jeu cette saison. Mitchell était également un All-Star cette saison et s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs gardes de la Conférence de l’Ouest.

Compte tenu des récits entourant Ball et De’Aaron Fox, il est un peu surprenant qu’il ait choisi de mettre le premier sur son coéquipier. On pourrait également dire que son coéquipier devrait être au sommet de cette liste, mais Hart a toujours été du genre à la garder réelle.

Êtes-vous d’accord avec le classement de Hart des meilleurs joueurs de la classe de repêchage? Faites-nous savoir votre classement ci-dessous!

