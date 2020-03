Josh Hart dit que le tir amélioré de Lonzo Ball est énorme pour l’attaque des Pélicans

Plus de 50 matchs au cours de sa saison, il est évident que le tir amélioré de Lonzo Ball n’est pas un éclair dans la casserole mais un véritable changement qui a produit des résultats positifs. Sur la saison, Ball tire 38,3% à partir d’une portée de trois points. Au cours des 45 derniers matchs, ce nombre est passé à 39,2% et lors de ses 36 derniers matchs, il s’est encore amélioré à 40,7%.

Essentiellement, le tir de Ball ne s’est amélioré que pendant la saison. Ce n’est donc pas un hasard si l’équipe s’est également régulièrement améliorée au fil de la saison.

Josh Hart a récemment parlé de l’amélioration de Ball en tant que tireur et de la façon dont cela a ouvert l’offensive pour d’autres pélicans.

“C’est énorme. Les équipes le relâchaient et (restaient) dans la peinture, obstruant les voies que (Brandon Ingram), Jrue (Holiday) ou moi-même aimaient habituellement emprunter. Avec sa capacité à très bien tirer le ballon – pas seulement les derniers matchs, mais toute la saison – cela ouvre le terrain et nous donne ces couloirs pour entrer dans les dents de la défense et finir au bord. »

Tout comme les pourcentages de tir de Ball ont augmenté tout au long de la saison et les Pélicans se sont améliorés en termes de record de victoires-défaites, leurs notes offensives et nettes se sont également améliorées.

Alors que l’équipe se situe actuellement au 16e rang avec une note nette de -1,0 et au 15e avec une note offensive de 110,6, ces chiffres ont régulièrement augmenté dans des échantillons plus petits et plus récents. Lors des 45 derniers matchs, la note offensive est de 111,2 et la note nette est de +0,4. Lors des 36 derniers matchs, la note offensive passe à 113,8 et la note nette est à +3,8.

L’impact du ballon sur l’offensive est évident. Il est devenu un tireur que les défenses doivent prendre en compte et, comme l’a dit Hart, cela ouvre de plus grandes lacunes dans la défense pour que les joueurs attaquent la jante. C’est aussi la raison pour laquelle Zion Williamson et Ball s’accordent si bien depuis leurs débuts.

