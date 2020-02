Josh Richardson a mené les Sixers lors de la seule rencontre des joueurs après la dernière défaite

Les Philadelphia 76ers sont l’une des équipes les plus exaspérantes et déroutantes de la ligue. Ils sont définitivement dans la conversation de disputer un championnat, mais ils ont été si élevés. Ils ont des victoires impressionnantes et ils ont aussi certaines des pires pertes de la ligue.

Après une défaite embarrassante contre le Heat de Miami lundi, quelqu’un a dû prendre la relève et mener un changement. Ce type était le garde blessé Josh Richardson qui voulait rassembler tout le monde et parler des choses.

Selon The Athletic’s Shams Charania, Richardson a rassemblé tout le monde pour une réunion réservée aux joueurs et a fait savoir que cela commençait par Joel Embiid et Ben Simmons. Pour qu’ils le recherchent et obtiennent un titre NBA, l’amélioration doit venir de l’intérieur.

Richardson a passé du temps avec le Heat avant de venir à Philadelphie et il a joué avec Dwyane Wade donc il a vu ce qu’il fallait pour gagner. Le Heat n’est allé qu’en demi-finale avec Richardson en remorque, mais jouer avec Wade a ses avantages.

Les Sixers sont à Milwaukee pour affronter les Bucks jeudi afin d’éviter un road trip sans victoire.

