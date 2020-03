Josh Richardson aide 11 têtes de série à avancer

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de vendredi se poursuit avec la course lancée par les 11 têtes de série des volontaires du Tennessee dirigés par Josh Richardson lors du tournoi NCAA 2014. Les Vols ont éliminé les Iowa Hawkeyes lors du premier match grâce à une performance défensive étouffante en prolongation et qui s’est poursuivie avec eux jusqu’à leur match avec les 6 Minutemen du Massachusetts, tête de série, en huitièmes de finale.

21 mars 2014

La défense du Tennessee grouillait dans celui-ci. Les Minutemen n’ont pas pu avoir l’air propre, ils commettaient un tas de revirements, ce qui a permis aux Volontaires de sortir et de courir. Ils possédaient beaucoup d’athlètes à Richardson, Jordan McRae et Jarnell Stokes et ils ont couru jusqu’à une avance de 41-22 à la mi-temps.

C’était tout ce qui était nécessaire car UMass n’a jamais sérieusement menacé et le Tennessee a remporté une victoire de 86-67 pour passer aux huitièmes de finale. Stokes a mené les Volunteers avec 26 points et 14 rebonds, McRae avait 21 points et Richardson avait 15 points sur un tir à 5 contre 7 avec cinq passes décisives et deux blocs.

L’entraîneur du Tennessee Cuonzo Martin a déclaré aux journalistes en post-match au sujet de son équipe:

Ils comprennent et je suppose qu’ils réalisent que lorsque vous vous défendez au niveau auquel nous sommes capables de défendre, ce sont les résultats derrière cela. Ils ont vraiment adhéré et ont embrassé le fait que nous pouvons défendre notre façon de défendre parce que vous pouvez toujours marquer le ballon, mais le score est beaucoup mieux lorsque vous pouvez défendre comme ça.

Ils jouent avec confiance en équipe. Tout le monde comprend son rôle et veut juste gagner en famille.

Le Tennessee va maintenant affronter une autre équipe qui a eu un énorme bouleversement, à savoir les 14 graines de Mercer Bears après avoir bouleversé 3 graines de Duke. Le match est une revanche de leur match NIT 2013 dans lequel Mercer a gagné 75-67.

