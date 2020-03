Josh Richardson diagnostiqué d’une commotion cérébrale après avoir quitté le jeu Clippers

Les 76ers de Philadelphie en désavantage numérique ont déployé un vaillant effort dimanche après-midi contre les Clippers de Los Angeles, échouant dans une défaite de 136-130. Malheureusement, les Sixers déjà en proie à des blessures n’ont pas réussi à sortir du jeu en bonne santé.

Josh Richardson a quitté le match au deuxième quart après être entré en collision avec son coéquipier Alec Burks. Richardson s’est assis sur le terrain pendant une longue période avant de repartir avec une serviette couvrant son visage. Les Sixers ont rapidement exclu Richardson pour le reste du match avec ce qu’on a appelé une «contusion nasale», et maintenant nous avons appris que c’est un peu plus grave que cela, alors que l’équipe a annoncé qu’il avait une commotion cérébrale et qu’il avait été placé dans la commotion cérébrale de la ligue. protocole.

De toute évidence, c’est la dernière chose dont les Sixers ont besoin en ce moment car ils sont déjà sans Joel Embiid et Ben Simmons et ont un autre match difficile contre les Lakers à venir mardi.

Comme le note Ky Carlin de Sixers Wire, Richardson sera réévalué demain et, espérons-le, il reviendra plus tôt que tard en tant que jockey Sixers pour le positionnement en séries éliminatoires et tentera de créer un élan avant les séries éliminatoires.

