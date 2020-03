Josh Richardson dit qu’il est le meilleur joueur de la FIFA dans toute la NBA

Le gardien des 76ers de Philadelphie Josh Richardson est resté en quarantaine, tout comme le reste du monde, grâce à l’épidémie de COVID-19 et il a trouvé plusieurs façons de faire passer le temps.

Il a compris quelles céréales sont quelques-uns de ses coéquipiers des Sixers et, bien sûr, il a trouvé du temps pour les jeux vidéo. L’un de ses jeux préférés est le jeu de football populaire FIFA. Le jeu est populaire parmi les Sixers car c’est un jeu que Ben Simmons et Joel Embiid apprécient beaucoup, mais si vous demandez à Richardson, il est bien meilleur que l’un ou l’autre.

Il a sauté sur The Athletic et The Stadium’s Shams Charania et il lui a dit:

FIFA… Je suis probablement le meilleur joueur de la FIFA parmi tout le monde.

Charania a alors demandé: Meilleur en NBA? À quoi le gardien de tir des Sixers a répondu:

Je veux dire, ouais. Je dirais que oui.

Il semble que les Sixers, et d’autres joueurs de la NBA vraiment, devront sauter sur les bâtons et défier Richardson dans un match pour prouver à quel point il est vraiment bon dans le match. Cette période de quarantaine offre beaucoup de temps libre à ces gars pour faire des choses comme ça, alors c’est le moment de le faire.

.