Josh Richardson donne des comparaisons de céréales à Joel Embiid et Ben Simmons

Avec la NBA au milieu d’une suspension infinie et tout le monde coincé en quarantaine pour essayer de lutter contre la propagation du coronavirus, il est maintenant temps d’essayer de surmonter cela avec quelques rires.

Le gardien des 76ers de Philadelphie Josh Richardson s’est joint à l’Athletic et au Shams Charania du Stadium mercredi pour discuter de quelque chose qu’il aime: les céréales.

Richardson a ensuite donné une comparaison des céréales à ses coéquipiers en commençant par Joel Embiid:

Je dirais que Joel comme céréale serait Cheerio. Il est comme la ligne de base de tout. Vous devez avoir une boîte de classiques et Joel est comme vous devez l’avoir là-dedans. Quand il est là-dedans, il change la donne.

Il a ensuite tourné son attention vers son coéquipier en zone arrière Ben Simmons:

Ben serait Cinnamon Toast Crunch. Tout le monde comprend que vous êtes le meilleur et que vous ne pouvez pas vous tromper. Quand Ben est là-bas, vous savez ce que ça va être, des nombres presque triples-doubles. Cinnamon Toast Crunch est comme un triple-double d’une céréale, c’est l’un des meilleurs.

Embiid et Simmons sont les chefs des Sixers, il est donc compréhensible de voir pourquoi ils ont été comparés à de telles céréales. Vous voyez, Cheerio – oh mon Dieu, nous parlons vraiment de comparer les joueurs aux céréales à ce stade – est une céréale classique. Vous savez ce que nous allons obtenir et c’est un goût doux. C’est le jeu d’Embiid, vous pouvez compter sur lui pour marquer dans le post.

Tandis que Cinnamon Toast Crunch pour Simmons montre l’explosivité. Le goût explosif de cannelle et de sucre est comme Simmons explosant dans la voie pour un dunk ou saisissant un rebond et menant une pause.

C’est la comparaison de céréales parfaite pour eux. Bon travail de Josh.

