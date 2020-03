Josh Richardson éliminé contre Warriors et Sixers encore une fois sous-employés

Les 76ers de Philadelphie tenteront de bâtir une impressionnante victoire sur route jeudi lorsqu’ils se rendront dans la baie pour affronter les Golden State Warriors. Pour pouvoir terminer un record 2-2 inattendu, ils devront une fois de plus faire appel à l’aide du reste de la liste.

Les Sixers seront encore une fois en retrait de trois partants car Ben Simmons était déjà exclu pour celui-ci. Joel Embiid a eu la chance de revenir samedi, mais cherchera plutôt à revenir mercredi et maintenant Josh Richardson sera à nouveau exclu. Il est toujours sous protocole de commotion cérébrale après le coup qu’il a pris pour commencer le road trip contre les Los Angeles Clippers.

Les Sixers chercheront des gars comme Alec Burks et Raul Neto pour produire à nouveau tandis que Tobias Harris et Al Horford devront avoir des matchs de report à partir de jeudi. Ces gars-là sont capables de bien jouer et de les mener à une victoire, mais il s’agit de trouver de la cohérence.

Le tipoff du Chase Center est fixé à 20h30. HNE samedi.

.