Josh Richardson et Ben Simmons expriment leurs frustrations après leur défaite face à Magic

La soirée a été longue et décevante pour les 76ers de Philadelphie qui sont tombés face à l'Orlando Magic 98-97 vendredi pour enchaîner sur une impressionnante victoire contre les Milwaukee Bucks le jour de Noël. Ce fut un effort décevant, pas pour une équipe qui a des aspirations de championnat.

L'entraîneur Brett Brown a critiqué le mauvais effort de l'équipe en disant qu'ils n'avaient pas répondu à la physique du Magic et Josh Richardson était d'accord avec son entraîneur.

"Je pense qu'à certains moments, nous essayions d'être physiques", a déclaré Richardson. "Mais nous étions appelés pour des petits donc je pense que nous laissons cela nous affecter aussi."

Tobias Harris a déclaré que les Sixers jouaient au niveau de leur adversaire, peu importe qui c'était. Ce qui explique toutes leurs victoires impressionnantes et leurs pertes décourageantes.

Je pense qu'il y a un ton donné que nous attendons trop longtemps pour le relever avec certaines équipes comme ce soir et que vous perdez des matchs comme celui-ci », a déclaré All-Star Ben Simmons. «Nous devons apporter la même intensité, le même dynamisme, la même communication et la même énergie à chaque match, peu importe qui nous jouons du début à la fin.»

Le Magic était considéré comme un jeu de piège car il se situait entre les Bucks à Noël et un match plus important avec le Miami Heat samedi et pour jouer comme ils l'ont fait vendredi, cela laisse un mauvais goût dans la bouche.

"Il est difficile de sortir et de jouer comme ça (contre les Bucks), puis de faire demi-tour et de jouer comme ça", a ajouté Richardson. "Vous devez juste prendre tout le monde avec le même degré d'urgence et le même degré de sérieux."

Les Sixers chercheront à retrouver cet avantage samedi lorsqu'ils affronteront le Heat à Miami.

. (tagsToTranslate) 76ers (t) news (t) ben simmons (t) josh richardson