Josh Richardson et Matisse Thybulle présentent un rapport de dépistage sur Zach LaVine

Les Philadelphia 76ers ont fait un excellent travail pour enfermer les stars des Brooklyn Nets Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie mercredi soir et maintenant ils doivent porter leur attention sur les Chicago Bulls et leur star: Zach LaVine.

Le gardien de tir des Bulls connaît une saison de breakout avec une moyenne de 24,6 points, 4,6 rebonds et 4,0 passes décisives tout en tirant à 40% depuis le plus profond de sa sixième saison en championnat. Philadelphie aura de nombreuses options à jouer contre LaVine, comme Josh Richardson par exemple, qui a beaucoup de respect pour le buteur hors UCLA.

“Il est volumineux, mais il est efficace”, a déclaré Richardson. «Il tire comme 40 contre 3 contre 8 contre trois par match et j’ai l’impression qu’au cours de sa carrière, il a appris à vraiment pouvoir porter cette infraction. Vous voyez des matchs où il a inscrit 18 (points) de suite et il s’est vraiment transformé en un grand buteur. »

C’est à cause de ce tir en 3 points combiné avec l’athlétisme général qui lui a permis de remporter le concours de slam dunk deux fois dans sa carrière qui lui a permis de devenir un marqueur plus efficace. Il est difficile de devoir affronter un gars comme celui-là qui peut vous sauter aussi vite.

“Cela rend les choses difficiles”, a ajouté Richardson. «Il a un premier pas très rapide, donc si vous êtes déséquilibré ou quoi que ce soit, il peut vous accompagner et faire un point culminant. C’est juste une de ces choses où vous devez rester avec, avoir confiance en votre défense et savoir qu’il va rendre les choses plus difficiles. “

Une autre option est Matisse Thybulle qui a défendu LaVine au lycée alors que les deux étaient rivaux dans la région de Seattle et Thybulle savait dans quoi il s’embarquait comme étudiant de première année. Thybulle était au Skyline High School et LaVine fréquentait Bothell.

“C’était intimidant”, a-t-il dit. «J’allais affronter Zach LaVine qui était comme l’un des meilleurs joueurs de l’État et la première fois que je l’ai gardé, c’était mon premier match universitaire comme étudiant de première année au lycée. Comme si Zach LaVine trempait les gens, j’avais peur, mais j’ai l’impression d’avoir relevé le défi. »

Il a fait un travail solide contre lui apparemment car Lorenzo Romar, qui était l’entraîneur de l’Université de Washington à l’époque, a aimé ce qu’il a vu de Thybulle pour le recruter chez les Huskies.

“J’ai fini par aller à l’Université de Washington comme tout le monde le sait, mais c’était la première fois que l’entraîneur Romar, qui était l’entraîneur à l’époque, ne me voyait jamais”, a-t-il ajouté. «J’ai dû faire quelque chose de bien parce qu’il a gardé un œil sur moi.»

Richardson et Thybulle auront une autre occasion contre le buteur des Bulls vendredi lorsque les deux équipes s’affronteront à Philadelphie.

