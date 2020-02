Josh Richardson explique la réunion réservée aux joueurs de Sixers et son rôle de leader

Après que les 76ers de Philadelphie ont été bombardés sur la route par le Miami Heat lundi, l’équipe a eu une réunion réservée aux joueurs dirigée par Josh Richardson avant leur affrontement avec les Milwaukee Bucks.

L’équipe a fini par perdre ce match contre les Bucks, mais ils ont montré plus de ténacité et un avantage qu’ils n’avaient pas dans la perte de chaleur. Ils sont ensuite rentrés à la maison et menés par pas moins de 33 personnes dans une victoire facile contre les Grizzlies de Memphis vendredi.

«Nous nous sommes assis, nous avons discuté de certaines choses et je pense que c’était bon pour nous de faire sortir ces choses là-bas», a déclaré Richardson après son retour d’une souche ischio-jambier gauche.

Naturellement, les joueurs ne parleront pas exactement de ce qui a été dit lors de la réunion, mais c’était bien pour eux de se réunir et de parler des choses et c’était bien de voir Richardson intensifier et jouer un rôle de leadership dans cette équipe. Surtout quand on considère qu’il est un nouveau gars dans cette équipe et qu’il a eu le courage de se démarquer et d’être ce gars vocal dans cette équipe.

“Tout le monde a un rôle différent dans l’équipe et l’intensification du rôle de leader vocal pourrait être mon affaire”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en train de tout comprendre.”

Ce n’est pas la première fois que Richardson prend la parole en cas de besoin. Il a accusé l’équipe de ne pas avoir de responsabilité après une défaite plus tôt dans la saison, donc ce n’est pas quelque chose de nouveau pour lui.

Richardson a déclaré ce jour-là en décembre:

Je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de responsabilité dans nos vestiaires en ce moment, honnêtement. Je pense que nous avons de nouveaux gars, qui ne veulent pas marcher sur les orteils, moi y compris. J’ai l’impression d’aller jouer et de ne pas rivaliser autant… Il y a des matchs que nous avons et c’est super. Mais quand ça ne va pas bien, nous devons nous tenir mutuellement responsables. Je pense que c’est là que beaucoup de nos problèmes commencent.

Cependant, si vous demandez à Tobias Harris, il n’y a pas eu de réunion. Ce n’était qu’un simple dialogue.

“Nous n’avons pas eu de réunion”, a déclaré Harris avec un sourire. “Nous venons d’avoir un dialogue.”

Sur quoi portait ce dialogue et qu’en est-il ressorti, demandez-vous?

“Ce sont des informations personnelles”, a-t-il poursuivi. “C’était des vibrations positives.”

Quoi qu’il en soit, il est bon de voir quelqu’un prendre la relève et assumer ce rôle de leadership pour cette équipe et voir ce qui se passe lorsque quelqu’un prend la parole.

Les Sixers espèrent maintenant pouvoir porter cela dans le prochain quand ils accueilleront les Chicago Bulls dimanche soir.

