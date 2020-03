Josh Richardson explique le choc initial de l’apprentissage de la suspension de la NBA

La NBA, et vraiment le monde, est en état de choc total en ce moment alors que la soudaine épidémie de COVID-19 a pris le dessus et a mis le monde en pause. La ligue est suspendue après avoir appris que deux joueurs sur l’Utah Jazz ont été testés positifs pour le coronavirus.

Le gardien des 76ers de Philadelphie Josh Richardson a appris la suspension de son téléphone pour la première fois après que les Sixers aient éliminé les Pistons de Détroit 124-106 à domicile mercredi. Peu après le signal sonore, l’annonce est venue et Richardson était sous le choc.

Il a déclaré à ESPN:

“Nous ne pouvions pas le croire”, a déclaré Richardson. «Tout est devenu très réel, car il y a maintenant des gens ici qui ont l’impression de savoir. C’est Rudy Gobert. Oh mon Dieu. C’est Donovan Mitchell. Tom Hanks… et c’est trop loin. Forrest Gump l’a? “

Originaire d’Oklahoma City, Richardson a immédiatement contacté les membres de sa famille pour s’assurer qu’ils allaient bien.

Les Sixers sont actuellement en pleine quarantaine et Richardson a décrit ce qu’il a fait toute la journée de jeudi.

“Je suis resté à la maison avec mon chien toute la journée”, a déclaré Richardson. “Mais tout le monde est vraiment, vraiment en contact, que ce soit le texte du groupe d’équipe, parler aux formateurs ou aux agents.”

C’est une période difficile pour toutes les personnes impliquées. Il se passe beaucoup de choses et elles arrivent à une vitesse apparemment de 100 mph. Il n’y a tout simplement pas de réponse claire à ce qui va se passer et quand le jeu peut éventuellement reprendre et cela peut être beaucoup pour les gens.

Jusque-là, nous attendons et nous voyons ce que la ligue fait ensuite.

.