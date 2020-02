Josh Richardson insiste sur la prudence dans la récupération des ischio-jambiers

Pour le gardien des Philadelphia 76ers Josh Richardson, une blessure aux ischio-jambiers n’a rien de nouveau. Il a subi une blessure aux ischio-jambiers au début de la saison qui lui a coûté un certain temps et alors qu’il commençait à peine à se mettre en forme, il s’est ensuite blessé aux ischio-jambiers gauches.

Il a raté quatre matchs jusqu’à présent avec la tension des ischio-jambiers gauche et manquera un cinquième match lundi soir contre le Miami Heat. À l’heure actuelle, Richardson est une pièce si importante pour cette équipe aux deux extrémités du plancher, donc il veut ralentir son processus de récupération.

«Je me sens bien», a-t-il expliqué. «Lorsque vous commencez à revenir pour la première fois, vous êtes plutôt prudent. J’essayais donc d’être intelligent et prudent, mais je me sens bien. »

Lundi matin, les Sixers avaient commencé à augmenter un peu sa charge de travail. L’équipe commence à le faire courir et sprinter un peu pour tester les ischio-jambiers et le laisser jouer en 2 contre 2 en ce moment avec un contact léger et quelques exercices différents pour le tester.

“Je viens de commencer à le tester ces derniers jours”, a-t-il ajouté. «Je suis allé fort ce matin, donc ça me faisait du bien. Sprint, 2 contre 2, accélérations dures, arrêts plus durs, coupures, des trucs qui sont comme explosifs. “

Considérant qu’il vient de traverser ce problème des ischio-jambiers au début de la saison, il a de l’expérience avec ce type de blessure et il comprend ce qu’il veut et doit faire pour guérir correctement.

“Ouais, j’essaie de ne pas me concentrer sur la surcompensation sur une jambe comme ne pas travailler sur celle que j’ai blessée”, a-t-il ajouté. «Je veux travailler sur les deux et les garder uniformes.»

À l’approche de la pause des étoiles, puis du sprint vers les séries éliminatoires peu de temps après, les Sixers ont besoin de lui en bonne santé et prêt à rouler. Il vaut mieux prendre son temps et laisser cela guérir correctement.

.