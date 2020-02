Josh Richardson jouera contre les Grizzlies de Memphis

Vendredi soir, les 76ers de Philadelphie auront le gardien de tir partant Josh Richardson.

Selon Ky Carlin de Sixers Wire, Richardson sera disponible pour jouer contre les Grizzlies de Memphis. Richardson a raté les six derniers matchs en raison d’une tension aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la défaite des Sixers contre les Raptors de Toronto le 22 janvier. Les Sixers et Grizzlies donneront leur coup d’envoi au Wells Fargo Centre à 19 h.

Avec le retour de Richardson, il revient au début du match de quatre matchs des Sixers. Cette séquence est importante pour les Sixers, d’autant plus qu’ils sont sur une séquence de quatre défaites consécutives.

Lors des six matchs avant que Richardson ne commence à manquer de temps, il était en moyenne de 12,2 points par match, 3,5 rebonds et 2,8 passes décisives. Richardson a connu une légère baisse de sa production par rapport à la saison dernière avec le Miami Heat. La saison dernière, il a marqué un sommet en carrière de 16,6 points par match et a tiré 35,7% de la ligne des 3 points.

Cette saison, Richardson marque 15,0 points par match, et il tire le deuxième plus bas pourcentage de 3 points de sa carrière à 33,3%. Un tireur légèrement supérieur à la moyenne, Richardson a tiré 36,3% de la profondeur pour sa carrière.

Les Sixers ayant besoin d’un coup de pouce, le retour de Richardson pourrait peut-être aider à enflammer l’offensive de l’équipe, qui a en moyenne 104,8 points par match au cours des quatre derniers matchs. Les Sixers marquent 108,2 points par match cette saison.

