Josh Richardson, le nième plus bas des Sixers

Si quelque chose peut mal tourner, ça va mal. C’est le maximum qui semble prévaloir pendant des semaines dans le Philadelphia 76ers, franchise qui peut être reléguée à des positions très tardives en séries éliminatoires en raison des blessures de Simmons, Embiid et maintenant, Josh Richardson. L’escorte a été blessée devant les Clippers après s’être écrasé sur Alec Burks et être entré dans le protocole de commotion cérébrale. Il affiche en moyenne 13,9 points sur les 30,7 minutes jouées par match, ce qui en fait une perte très sensible. Nous devrons être attentifs aux matchs perdus.

Feu ami –

Josh Richardson se dirige vers les vestiaires après être tombé sur son coéquipier Alec Burks pic.twitter.com/gx2MYOjHdU

– ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) 1 mars 2020

.