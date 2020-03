Josh Richardson mène le Tennessee après l’Iowa

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de mercredi se concentre sur Josh Richardson et ses bénévoles du Tennessee. Alors que les Vols de Richardson n’étaient pas des têtes de série comme les autres écoles, ils avaient quand même une course assez solide. Ils sont entrés dans le tournoi de la NCAA en tant que tête de série 11 et ont été relégués dans les premiers quatre alors qu’ils ont commencé leur course avec un affrontement avec les Hawkeyes de l’Iowa.

19 mars 2014

Ce jeu a été une vraie bataille depuis le début. Les deux équipes ont échangé leurs coups l’un contre l’autre tôt alors que l’Iowa détenait un avantage de 29-26 à la mi-temps. Les Volontaires ont ensuite utilisé une combinaison de Richardson, Jordan McRae et Jarnell Stokes – tous les trois sont allés à la NBA – pour se rallier et forcer les heures supplémentaires. Le Tennessee a ensuite maintenu l’Iowa à exactement un seul point lors de la session supplémentaire pour remporter 78-65 et passer en huitièmes de finale.

McRae a mené les Volontaires avec 20 points, Stokes avait 18 points et 13 rebonds, et Richardson avait 17 points et huit rebonds. Ils ont traîné par pas moins de 11 dans celui-ci, mais l’entraîneur Cuonzo Martin a veillé à ce que son équipe garde la tête dedans et s’assure qu’ils restent prêts à partir.

Il a déclaré aux journalistes après le match:

J’ai dit à nos gars que nous avons tout vécu cette saison, gardez votre sang-froid. Trouvez des moyens de gagner le jeu de balle.

Les Volontaires vont maintenant affronter les 6 têtes de série du Massachusetts Minutemen. Ils ont beaucoup d’élan car ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs avant le match contre UMass.

.