Josh Richardson mieux qu’annoncé

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous avons discuté des joueurs de réserve et nous tournons maintenant notre attention vers la formation de départ en commençant par Josh Richardson. Les Sixers ont acquis Richardson du Miami Heat dans le cadre de l’accord de signature et d’échange qui a envoyé Jimmy Butler à Miami. On s’attendait à ce que Richardson soit un peu de tout à Philadelphie et il a fourni cela et plus encore.

Cela dit, passons en revue sa saison en fonction des 3 buts que nous lui avons donnés pendant l’intersaison:

Être soi-même

En raison de la façon dont le monde fonctionne, Richardson a parfois été comparé à Butler et même à JJ Redick cette saison, car il remplace essentiellement ces joueurs. Il a continué à bloquer tout bruit et il a été formidable pour cette équipe. L’entraîneur Brett Brown aime l’appeler le «connecteur de points» à Philadelphie, car il fait beaucoup de choses différentes pour cette équipe régulièrement.

Il donne à cette équipe de marquer depuis le poste de garde de tir, il est un deuxième porteur de balle à côté de Ben Simmons, et il a été excellent sur la défensive. Il est un élément si important pour cette équipe et les Sixers l’ont manqué alors qu’il était absent pendant six matchs en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche. Shake Milton a admirablement rempli, mais ce n’est pas Richardson.

Assurer la défense

Richardson a été formidable à cet égard. Le plus grand exemple de cela a été la victoire de mardi sur les Los Angeles Clippers lorsque Richardson a tenu la star de Clippers Paul George à un tir de 1 pour 7 alors qu’il le harcelait toute la nuit. Aussi grand que Redick était en attaque, il n’allait pas le faire pour cette équipe des Sixers. Richardson sera un élément clé pour cette équipe une fois les séries éliminatoires terminées et il pourrait très bien être leur facteur X à chaque match.

Apporter la culture Heat

Richardson est venu à Philadelphie après avoir joué quatre saisons avec le Heat où il a vraiment appris comment gagner et il a appris la responsabilité, ce qu’il a appelé les Sixers plus tôt dans la saison. Il a apporté ce style de basket-ball sans fioritures à cette équipe et il a été un leader vocal à Philadelphie car il a même dirigé une réunion réservée aux joueurs, ce qui est important pour un gars qui ne fait partie d’une équipe que depuis un peu plus de la moitié d’un saison.

Avec les séries éliminatoires dans environ huit semaines, Richardson doit continuer de subvenir aux besoins de cette équipe dans les vestiaires et au sol. Il a tant apporté aux Sixers et vraiment, c’est inestimable pour leur succès. Ce n’est pas un All-Star, mais c’est la colle qui maintient cette équipe ensemble aux deux extrémités du sol.

Évaluation: 9/10

