Josh Richardson pour lancer le dernier affrontement avec Magic loin, prêt à jouer

La dernière fois que les Philadelphia 76ers étaient à Orlando en novembre, ça ne s'est pas si bien passé. Ils avaient une avance contre le Magic qu'ils ont vu disparaître avec un jeu bâclé dans le quatrième alors qu'ils ont commis sept revirements dans la dernière image et ont été surclassés 32-15 sur le chemin d'une perte de 112-97.

Josh Richardson a mené Philadelphie cette nuit-là avec 19 points, six rebonds et cinq passes décisives, mais il ne veut pas se souvenir de ce match.

"Rien", at-il dit. «Je me souviens avoir voulu l'oublier. Alors je l'ai oublié. "

C'est une nouvelle journée et une nouvelle confrontation et il est temps de se concentrer sur cela.

"Je suis juste prêt à jouer aujourd'hui", a-t-il ajouté.

L'entraîneur Brett Brown n'a pas immédiatement oublié la dernière défaite à Orlando car son équipe a perdu ses trois précédents affrontements avec le Magic à Amway Center.

"Je pensais que lors du dernier match, nous avons mal réussi les lancers francs, nous n’avons jamais vraiment atteint la ligne", a déclaré Brown à propos de la performance de 9 pour 13 de son équipe sur la ligne. «Nous avons eu sept revirements en quatrième période et nous avons mal réussi à trouver leurs tireurs en quatrième.»

Brown a reconnu que les Sixers sont capables de faire bouger les choses quand ils ne retournent pas le ballon. En d'autres termes, quand ils sont capables de prendre soin du rocher, ils sont capables de faire bouger les choses.

«Probablement tous les entraîneurs diraient cela; quand nous sommes modestes avec nos chiffres d'affaires, nous sommes juste solides, ce n'est pas comme si nous obtenions quatre chiffres d'affaires, mais c'est quelque part qui est juste et raisonnable et quand nous ne commettons pas de faute, nous ne faisons pas que frapper les gens et les envoyer à la ligne , la plupart du temps, de bonnes choses se produisent », a-t-il ajouté. "Je pensais que le dernier match, nous l'avons trop retourné, nous avons eu des fautes inutiles et leurs tireurs se sont éloignés de nous."

The Sixers and the Magic tipoff à 19 h 00 EST du Centre Amway.

