Josh Richardson raconte qu’il a perdu 100 $ face au pari en jeu de Tony Allen

Avant que Josh Richardson ne soit gardien de tir pour les Philadelphia 76ers, il était un jeune joueur des Miami Heat essayant de comprendre le match. Il était un joueur confiant qui pouvait étayer son discours avec un bon match, mais quand il a rencontré un vétéran un soir, il a eu son moment de «bienvenue dans la NBA».

Richardson a rejoint Uninterrupted et il a raconté comment il avait perdu 100 $ lors d’un pari en jeu avec le vétéran des Memphis Grizzlies, Tony Allen. The Heat accueillait les Grizzlies à Miami et Richardson avait un bon départ pour celui-ci. Il avait 13 points avant la mi-temps, mais Allen, étant l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, a dit à Richardson qu’il lui parierait 100 $ qu’il ne marquerait plus.

Le jeune joueur hors du Tennessee a pris le pari et à la fin du match, il n’a en fait pas marqué à nouveau pour le reste du match et il devait à Allen un Benjamin cool.

Veuillez noter que le clip ci-dessous contient un langage que certains pourraient considérer comme offensant.

C’est bien Josh, nous vivons et apprenons tous dans cette vie.

