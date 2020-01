Josh Richardson réagit aux raisons pour lesquelles les Sixers ont eu du mal sur la route

Les Philadelphia 76ers de la saison ont une fiche de 26-16 et cela est principalement dû au fait d’être l’une des équipes les plus dominantes à domicile car ils possèdent un dossier à domicile de 19-2. Cependant, sur la route, ils n’ont que 7-14 et ils ont perdu six d’affilée sur la route au total et cela a entravé leur capacité à remonter au classement.

Leurs luttes sur la route ont gardé Philadelphie comme tête de série à 6 dans l’Est et ce nombre de têtes de série permettrait aux Sixers de commencer le premier tour des éliminatoires sur la route. Ils doivent trouver un moyen de le faire loin du Wells Fargo Center comme ils le font lorsqu’ils sont à la maison.

“Je pense juste que nous devons trouver un moyen de gagner ce prochain match”, a déclaré Josh Richardson. «Ensuite, une fois que nous sommes partis sur la route, nous devons vraiment comprendre ce que nous devons faire pour commencer à remporter ces victoires. Si nous jouons sur la route comme nous le faisons à la maison, nous sommes déjà une équipe gagnante d’une trentaine d’années. Nous allons juste continuer à serrer les vis et continuer. “

Même si les Sixers obtiennent un avantage sur le terrain à domicile en séries éliminatoires, ce n’est pas comme s’ils ne se verraient pas présenter une situation où ils devront gagner un gros match sur la route. C’est l’une de ces petites choses qu’une équipe doit traverser pour devenir une grande équipe. Ils doivent mener cette bataille en équipe et cela finira par s’améliorer.

Bien sûr, si ce n’est pas le cas, les fans peuvent s’attendre à des changements majeurs dans toute la liste.

