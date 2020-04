Josh Richardson, Tennessee tombent à Glenn Robinson III

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Cette édition remonte à la course de Josh Richardson avec les Volontaires du Tennessee où il a rencontré les Wolverines du Michigan de Glenn Robinson III dans le Sweet 16 en 2014. Le Tennessee a dû se battre contre les quatre premiers pour arriver ici, donc cela a déjà été une course impressionnante, mais le Les bénévoles ont dû creuser profondément contre une équipe talentueuse et éprouvée du Michigan.

28 mars 2014

Le Tennessee était arrivé après avoir éliminé Mercer en huitièmes de finale et ils se sentaient très confiants en eux-mêmes et pour une bonne raison. Ils affrontaient une très bonne équipe du Michigan et ils leur ont donné tout ce qu’ils avaient.

Le match a été serré tout au long jusqu’à ce que Robinson III ait eu un lay-up et il a ensuite trouvé Spike Albrecht pour un lay-up pour donner au Michigan une avance de 60-45 avec 10:57 à faire. Le Tennessee a ensuite creusé profondément et s’est rallié. Richardson a commencé le rallye avec un lay-up et lui et Jordan McRae ont amené le Tennessee dans les 72-71 avec 13 secondes à faire. Cependant, une faute offensive douteuse a frappé Jarnell Stokes tard, puis un lancer franc de Nik Stauskas a scellé une victoire de 73-71 pour les Wolverines.

McRae a mené le Tennessee avec 24 points et six rebonds et Richardson avait 19 points pour les Volunteers et Robinson III avait 14 points pour le Michigan.

McRae n’était pas satisfait de l’appel faute offensif comme il l’a déclaré aux journalistes par la suite:

Avec l’ampleur de ce jeu, je ne pense pas que vous puissiez appeler une charge à ce stade.

La course du Tennessee a été formidable, mais ce n’était pas suffisant. Richardson et McRae se dirigeraient vers la NBA après la saison tandis que Robinson III et les Wolverines sont tombés au Kentucky en Elite 8 avant de partir également pour la NBA.

