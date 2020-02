Josh Richardson veut prendre le leadership avec les All-Stars blessés

Les Philadelphia 76ers se lancent dans un swing de 4 matchs sur la côte ouest à partir de dimanche avec un affrontement avec les Los Angeles Clippers. Ils devront le faire pendant que leurs dirigeants des étoiles Ben Simmons et Joel Embiid sont mis à l’écart par une variété de blessures.

Cela signifie qu’il incombe à d’autres gars d’intensifier – paginer Josh Richardson, Al Horford, Tobias Harris – à leur place pour s’assurer que l’équipe continue de gagner des matchs de basket-ball. Cette équipe est 9-21 sur la route, pour commencer, donc ce sera encore plus difficile contre la compétition d’élite comme les équipes que Philadelphie affronte sans Simmons et Embiid.

De plus, leur défense n’a pas le même effet sur la route qu’à la maison. Ils donnent 110,7 points par match sur la route et 102,4 à domicile, donc évidemment, il y a un problème et Richardson essaie de le résoudre.

“Je pense que pour nous, c’est juste de rester vocal”, a déclaré Richardson à l’entraînement samedi. “Lorsque vous manquez des tirs et que des gars vous encouragent en disant” nous allons nous arrêter cette fois sur le court “, cela vous garde en confiance. C’est ce que je vais essayer de faire pour nous lors de ce road trip et j’espère que cela se répercutera sur le reste de notre équipe. “

C’est là que Richardson entre en jeu. Il a commencé à assumer davantage un rôle de leadership dans cette équipe en convoquant les seules réunions des joueurs et en continuant de faire un pas en avant pour ce groupe qui a besoin d’un leader vocal.

“Plus je me suis senti à l’aise, plus j’ai commencé à essayer de parler”, a-t-il déclaré. “J’ai juste essayé de sortir un peu de ma zone de confort et d’être la voix dont nous avons besoin en ce moment.”

Les Sixers en auront grandement besoin. Sans les deux étoiles, la responsabilité du leadership de cette équipe incombera à lui-même, Horford et Harris, et ils le reconnaissent. Ils doivent intensifier et être ce que cette équipe attend d’eux.

“Vos deux meilleurs chiens ne sont pas là-bas, c’est le prochain homme”, a ajouté Richardson. «Nous trois travaillerons par comité pour être une voix solide pour notre équipe et juste essayer de garder les jeunes en confiance. C’est ce dont nous aurons besoin lors de ce road trip. »

Les Sixers affronteront Kawhi Leonard et les Clippers dimanche pour commencer le road trip avant d’affronter LeBron James et les Lakers mardi. Ce ne sera pas un voyage facile et la pression sera sur ces trois-là pour ouvrir la voie.

