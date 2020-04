Jouer contre Steven Adams, c’est «comme essayer de déplacer un bâtiment»

Le centre d’Oklahoma City Thunder, Steven Adams, a reçu un message sur une station de télévision de l’Arkansas lundi.

Le centre des Bulls de Chicago Daniel Gafford, qui a joué à l’Université de l’Arkansas, a été interrogé par THV11 CBS sur son match le plus difficile lors de sa première année en NBA.

Après une longue réflexion, il est allé avec Steven Adams.

“C’est comme essayer de déplacer un bâtiment”, a expliqué Gafford.

Gafford a commencé contre Adams et le Thunder le 25 février. Dans ce match, il a joué un peu plus de 14 minutes et a récolté six points, quatre rebonds et trois fautes.

Adams a terminé avec 16 points, neuf rebonds et trois blocs et vole chacun en un peu plus de 28 minutes.

Oklahoma City a remporté ce match 124-122.

Les Bulls ont choisi Gafford au deuxième tour du repêchage 2019. Coté à 6 pieds 10 pouces et 234 livres, il était environ 30 livres plus léger qu’Adams.

Gafford a déclaré qu’Adams serait le plus difficile s’il se contentait de la position centrale. Si l’on considère des positions autres que le centre, l’autre joueur qui lui a causé le plus de problèmes était l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo semble donner à chacun des crises.

Gafford a récolté en moyenne cinq points en 14 minutes par match en tant que recrue.

Adams a en moyenne 10,9 points cette saison, son plus bas depuis 2015-2016, mais ses 2,4 passes décisives étaient un sommet en carrière et ses 9,4 rebonds étaient à égalité avec le sommet en carrière de la saison dernière de 9,5 par match.

