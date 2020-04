Jouer les séries éliminatoires à Las Vegas, une très petite idée soutenue

La NBA célèbre un mois aujourd’hui depuis le commissaire Adam Silver donner la nouvelle que la saison régulière a été suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison de la coronavirus de Rudy Gober, joueur de jazz de l’Utah. Depuis lors, la grande incertitude qui a été créée est de savoir ce qui va être fait avec la saison elle-même dès que la situation en Amérique du Nord sera maîtrisée, que ce soit pour la poursuivre en été ou la déclarer nulle afin qu’elle n’affecte pas le calendrier du prochain cours.

S’il devait arriver que les États-Unis et le Canada aient réussi à maîtriser la maladie avant juin, la NBA elle-même a envisagé la possibilité de jouer les séries éliminatoires dans une seule ville des États-Unis, afin de maintenir le plus grand nombre de précautions possibles.

Cette ville serait Las vegas. Au Nevada, il n’y a pas de franchise NBA, c’est un endroit neutre et il y a beaucoup de monde. Au départ, il n’y aurait pas de problèmes de capacité et de spetcadores. Mais considérant que cette idée veut se concrétiser dans les plus brefs délais, la crainte que nous avons du COVID-19 a provoqué un profond rejet de cette idée.

Le médecin texan Richard Harris, en quelques mots adressé au journaliste Jonathan Feigen, met en garde contre les conséquences de la réalisation de cette proposition: “Je ne suis pas entièrement convaincu de disputer les éliminatoires à Las Vegas. Honnêtement, je ne le vois pas comme certain.”

“Les cas de coronavirus vont se multiplier à nouveau. Il y aura des points positifs de toutes parts. On dit que les deux prochaines semaines seront les plus dures. Cela ne veut pas dire que dès qu’ils passeront, ils cesseront d’être infectés, rien de plus éloigné de la réalité.”

