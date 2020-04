Joueurs avec le plus de triples doubles en NBA, Doncic vs Lebron

C’est l’un des thermomètres évidents sur le potentiel, la capacité de travail et l’engagement d’un joueur. Dans une NBA qui demande de plus en plus de polyvalence, trouver des joueurs capables de tripler les doubles récurrents suppose la ferme garantie d’être les stars de la ligue. La combinaison de doubles chiffres en points, rebonds et passes décisives monopolise un classement dans lequel les joueurs ont fui que peut-être peu attendaient. Un total de 24 hommes ont récolté un triple double cette saison, filtrant dans une liste qui mérite d’être analysée de manière exhaustive car elle en dit long sur le basket d’aujourd’hui et de demain.

La première chose qui doit être mentionnée est la pertinence de voir un garçon européen de 20 ans diriger ce domaine. Luka Doncic Il est le joueur qui a réalisé le plus de triples doubles jusqu’à présent cette saison, avec un énorme 14. top-10, nous réalisons comment ce modèle de joueur fort, avec la capacité de générer un jeu, de marquer sur le poteau bas, de menacer de trois fois et qui peut défendre même les intérieurs des autres équipes, est celui qui règne. Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons, Russell Westbrook, Lebron James et l’ex-Madridista susmentionné, font partie du basket-ball du futur événement actuel.

Parmi les meilleurs, trois centres; deux d’entre eux très mobiles, avec une grande puissance dans le haut du corps et capables de compenser leur stature plutôt courte avec une capacité innée d’attaquer et de rebondir, comme Domantas Sabonis et Bam Adebayo, et un joueur aussi spécial et contre-culture que Nikola Jokic. Une mention séparée mérite Lonzo Ball, qui n’apparaîtra pas dans le top 10, mais a également réussi à réaliser trois triples doubles. Aussi espagnol Ricky Rubio Il a été le protagoniste de cette section en récoltant deux matchs brillants au sens statistique. Ce sont donc les 10 joueurs les plus complets de la NBA, ou du moins, ceux qui ont réalisé le plus de triples doubles jusqu’à présent cette saison.

1. Luka Doncic: 14

2. Lebron James: 13

3. Nikola Jokic: 12

4. Russell Westbrook: 8

5. Ben simmons: 6

6. James Harden: 4

7. Giannis Antetokounmpo: 4

8. Domantas Sabonis: 4

9. Jimmy Butler: 3

10. Bam Adebayo: 3

