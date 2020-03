Joueurs de la NBA sans contrôles antidopage lors d’un coronavirus

Nous avons été près d’une semaine de la suspension indéfinie et totale de la NBA en raison de la pandémie de la coronavirus et jour après jour de nouvelles mesures se produisent. Tout comme hier, les joueurs ont été libérés des villes où ils jouent et peuvent voyager ailleurs sans avoir à se présenter aux franchises, il y a aussi un autre accord que la ligue et ses protagonistes ont conclu.

Pendant la période de suspension, qui pourrait durer jusqu’à trois mois et qui nécessite une restructuration de la ligue, la NBA et la NBPA ont convenu que pendant cette période les joueurs ne seront pas soumis à des contrôles antidopage, selon Yahoo Sports. Cet accord est simplement temporaire et empêche les joueurs d’être testés pour les substances interdites.

Sources à @ChrisBHaynes: les joueurs de la NBA ne seront pas soumis à des tests de dépistage de drogues pendant le hiatus du coronavirus.

Selon la même source et selon l’article XXXIII de l’accord entre les joueurs et l’organisation, ils subissent généralement “six contrôles de drogues au hasard et sans préavis pendant la saison et l’intersaison”. Ces pratiques seront temporairement suspendues et bien qu’à aucun moment elles n’encouragent les joueurs à consommer les substances interdites (allant de la marijuana et la cocaïne aux stéroïdes et ont des sanctions différentes), au moins elles ne seront pas testées pour voir si elles enfreignent les règles.

Il convient de rappeler que les joueurs qui violent le programme de lutte contre les substances interdites de la NBA ont généralement une peine minimale de 25 matchs, si ce sont ceux qui améliorent les performances. Lors de la troisième violation, les joueurs sont souvent suspendus de la ligue pour deux ans, ce qui les encourage à ne pas abuser de substances interdites.

