Joueurs qui pourraient être intronisés au Temple de la renommée en 2021

Vendredi dernier, Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan ont été intronisés au Temple de la renommée de la NBA en tant que membres de la classe de 2020. Les trois légendes de la ligue faisant déjà partie du Memorial Naismith (un Absence de célébration de la cérémonie d’entrée), commence déjà à prévoir les candidats qui seront sur la liste de 2021.

Comme chaque saison, il y a beaucoup de noms qui commencent par mélanger, et comme toujours, il y a une liste très spécifique et petite d’entre eux qui sont pratiquement garantis l’entrée dans le Hall of Fame. Trois de ces candidats sont:

Paul Pierce

Pierce a écrit sa propre page dans l’histoire de la NBA et des Celtics de Boston. Dans ses réalisations, il souligne: 1 Champion Ring (2008, Boston Celtics), 10 fois NBA All Star, 4 fois All-NBA (x1 Second Team, x3 Third Team), Champion of the Triple Contest (2010), 15th in la liste des meilleurs buteurs historiques avec 26 397 points.

Chris Bosh

L’un des membres des «Big Three» de Miami Heat qui a dominé la NBA au début des années 2010. Bosh, tout au long de sa carrière en NBA, a réalisé: 2 Champion Rings (2012, 2013), 11 fois NBA All Star, 1 fois All NBA (Second Team), 17 189 points en 13 saisons en championnat.

Chris Webber

Au cours d’une carrière de 15 saisons dans la NBA criblée de blessures et de problèmes personnels, Webber est un favori pour entrer au Temple de la renommée l’année prochaine: 5 fois All Star, 5 fois All NBA (x1 First Team, x3 Deuxième équipe, x1 troisième équipe), recrue de l’année pour la saison 1993/94 (Golden State Warriors), leader des rebonds de la saison 1998/99 (Sacramento Kings).

