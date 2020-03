Jour 5 sans basket

Les Boston Celtics sont toujours en quarantaine, bien qu’une grande partie des États-Unis se soient joints à eux car il devient de plus en plus clair l’importance de la distance sociale pour aider à ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus derrière la suspension des activités de la NBA depuis le 11 mars.

Et comme les Centers for Disease Control ne conseillent aucun rassemblement d’aucune sorte pendant huit semaines de plus, il faudra peut-être un certain temps avant de voir les Celtics ensemble à quelque titre que ce soit, sans parler du terrain.

Mais comme le reste d’entre nous, ils ont utilisé les médias sociaux pour nous aider à survivre au manque de basket-ball de la NBA et à ceux d’entre nous capables de participer à l’isolement auto-imposé qui est si essentiel pour garder les hôpitaux sous contrôle.

L’attaquant recrue Grant Williams a pris une certaine satisfaction dans la propagation des jeux de société en tant qu’activité de loisir en raison des limitations créées par les précautions contre les coronavirus.

À l’heure actuelle, il y a probablement plus de quelques-uns d’entre nous qui préféreraient être des colons de Catan, la toile de fond fictive du jeu éponyme que Williams affectionne particulièrement.

Le produit du Tennessee a également exploré de nouveaux sports, même si je suis peut-être moins confiant que les courses de marbre vont décoller, même dans ce climat.

Le centre des Celtics Enes Kanter commence également à se sentir un peu perdu sans le basket-ball, comme en témoigne le post inspiré par Family Guy ci-dessous:

Bien qu’il ait gardé son sens de l’humour, comme vous pouvez vous y attendre:

Le vétéran garde Marcus a aussi les blagues, un peu de légèreté rendant une situation sombre plus tolérable.

Bien que quelqu’un devrait peut-être vérifier avec le Young Game Changer pour voir s’il a suffisamment de papier toilette basé sur sa récente activité Twitter:

Jayson Tatum a pris l’habitude de regarder les temps forts des joueurs pour passer le temps comme beaucoup d’entre nous l’ont fait.

Parfois le sien:

Et certains qui pourraient soulever quelques sourcils:

Mais ce n’est pas le moment de s’attarder sur la négativité – c’est le temps de la solidarité. Il peut donc être judicieux de laisser passer les temps passés alors que nous nous sortons de la situation désordonnée dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

La seule façon de le traverser est ensemble, et nous pourrions aussi bien le rendre aussi amusant les uns que les autres pendant que cela dure.

.