Jrue Holiday appelle Lonzo Ball le «quart-arrière» de l’offensive des Pélicans

Peut-être qu’aucune infraction n’est mieux adaptée entre l’entraîneur et le meneur que Lonzo Ball exécutant le système de rythme élevé d’Alvin Gentry. C’est un match fait au paradis du basket-ball pour les deux côtés avec Ball dépassant en jouant à un rythme élevé et Gentry désirant que son équipe monte et descende rapidement sur le terrain.

Ball est entré et a pris le relais en tant qu’initiateur offensif de Jrue Holiday, l’un des gardes les plus établis de la ligue. Non seulement Holiday a volontairement pris un peu de recul offensivement, mais il a récemment commenté le rôle de Ball dans l’attaque du Pélican.

Via l’écrivain Pélicans Jim Eichenhofer:

«Il ressemble plus à un traditionnel (meneur de jeu), mais mélangé à une nouvelle ère. Les passes qu’il fait sont des passes difficiles. Sa façon de jouer est comme un quart-arrière, mais il peut aussi marquer, entrer dans la peinture. Il fait un peu de tout. »

La Nouvelle-Orléans a fait un effort établi pour mettre le ballon entre les mains du ballon cette saison. Bien qu’il soit encore relativement faible, le taux d’utilisation de Ball de 18,4% cette saison est la note la plus élevée de sa carrière. Alors que les Pélicans ont en moyenne 103,72 possessions par match, ce nombre passe à 104,45 avec Ball sur le terrain, un chiffre qui serait le deuxième meilleur de la ligue. Compte tenu de la quantité de balle dans les mains de la balle, c’est une augmentation notable.

L’augmentation de l’efficacité du ballon en tant que meneur cette saison a également été notable. Son pourcentage d’aide de 29,2% est à égalité pour un sommet en carrière avec sa saison de recrue, son véritable pourcentage de tir de 50,9% est un sommet en carrière et son pourcentage de 50,2 buts sur le terrain effectif est un sommet en carrière.

En raison de l’augmentation du niveau de production de Ball et de la volonté de Holiday de permettre à Ball de mener l’infraction, les Pélicans se battent pour une place en séries éliminatoires. Dans la dernière ligne droite, les deux seront sous un plus grand projecteur ainsi que l’équipe dans son ensemble.

