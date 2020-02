Juancho Hernangómez est transféré aux Timberwolves

Juancho Hernangómez abandonne la discipline de Pépites et est déjà un joueur de Minnesota Timberwolves. L’attaquant madrilène n’a pas eu trop de minutes dans la franchise de Denver et va chercher une meilleure chance dans une équipe aux heures basses qui occupe le avant-dernière position de la conférence Hard West.

Les Denver Nuggets avaient décidé d’entendre des offres pour Hernangómez depuis contrat terminé à la fin de la saison être un agent libre restreint.

En principe, il semble que Hernangómez se rendra au Minnesota pour être l’alternative à l’une des stars de l’équipe, Andrew Wiggins. L’impact de l’espagnol sur la NBA diminue avec le passage des saisons. Dans cette campagne seulement moyenne 11,9 minutes, 3 points, 2,5 rebonds et 0,7 passes décisives.

L’ancien étudiant laisse un projet d’équipe gagnant pour la reconstruction d’une franchise quelque peu affaiblie qui a des stars telles que l’attaquant de puissance Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins susmentionné. Il ne sera pas le premier Espagnol à jouer au Target Center à domicile. Ricky Rubio était dans l’équipe du nord des États-Unis de 2011 à 2017, il est parti pour l’Utah Jazz.

Le transfert a impliqué 12 joueurs, étant celle qui a généré le plus de mouvements depuis 2000. Les équipes qui ont participé sont les Houston Rockets qui ont reçu Robert Covington et Jordan Bell, Atlanta Hawks qui prennent Clint Capela et Nene Hilario, Minnesota Timberwolves qui, en plus de Juancho, comprendra Malik Beasley, Evan Turner et Jarred Vanderbilt et, enfin, les Denver Nuggets obtiennent Keita Bates-Diop, Noah Vonleh, Shabazz Napier et le blessé Gerald Green.

