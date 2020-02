Juancho Hernangómez fait ses débuts avec le Minnesota

L’attaquant de puissance Juancho Hernangómez a vécu son plus beau voyage jusqu’à présent cette saison débutant à la tête de sa nouvelle équipe, les Timberwolves du Minnesota, et Aidez-les également à remporter la victoire la plus remarquable depuis le début de la ligue après avoir remporté 142-115 contre les Los Angeles Clippers.

02/09/2020 à 17:33

CET

Sport.es

Hernangómez, 24 ans, qui a été transféré mercredi dernier par les Denver Nuggets aux Timberwolves dans une opération impliquant quatre équipes et 12 joueurs, il a immédiatement reçu la confirmation qu’ils l’avaient acquis pour être un élément important dans la nouvelle reconstruction de la franchise.

L’entraîneur des Timberwolves Ryan Saunders a été catégorique en avançant que Hernangómez et l’escorte Malik Beasley, 23 ans, coéquipier du joueur espagnol à Denver, qui est également entré dans le transfert, Ils sont arrivés pour apporter immédiatement leur classe à l’équipe. Le Minnesota a battu une série de 13 défaites consécutives

Début et titulaire

Le test décisif pour les deux joueurs à leurs débuts et pour Saunders lui-même, ne pouvait pas être plus exigeant que d’avoir comme rivaux sur la piste du Minneapolis Target Center Los Angeles Clippers, qui sont venus avec leurs superstars, avant-toit Kawhi Leonard et Paul George.

Rien n’a impressionné Hernangómez ou Beasley. Au contraire, ils se sont immédiatement identifiés aux adeptes des Timberwolves, qui leur a apporté tout leur soutien et les deux joueurs ont répondu par sEndas contributions individuelles et travail d’équipe qui les ont aidés à battre les Clippers en battant 142-115.

Un triomphe chargé de marques d’équipe auquel l’ancien joueur de l’équipe a participé Les élèves doivent apporter 14 points dans les 27 minutes où il était sur la piste.

Correspondance de cadrage

Les Timberwolves ont terminé le match avec 26 triples de 44 tentatives, sa meilleure marque de tous les temps dans un match de championnat. De plus, les neuf qu’ils ont atteints au premier trimestre du match constituent également un nouveau record d’équipe.

Le triomphe des Timberwolves Il était encore plus précieux de l’obtenir sans la participation de son nouveau joueur franchisé, la base D’Angelo Russell, qui a été transféré aux Golden State Warriors par l’attaquant canadien Andrew Wiggins.

“Je pense que mon dîner sera un peu meilleur ce soir”, a déclaré Saunders à la fin du match.. “Je peux dormir un peu plus. Je suis content pour les joueurs. Plus que tout, je suis content pour cette organisation, pour avoir un match comme ce soir.”

.