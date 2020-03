Julius Randle et Bobby Portis s’associent pour soulager le COVID-19

Deux membres décriés des Knicks de New York viennent de faire un don aux banques alimentaires locales et des fonds de secours aux communautés touchées par l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Les attaquants Power Julius Randle et Bobby Portis, tous deux acquis en tant qu’agents libres l’été dernier, se sont associés en partenariat avec HelloFresh pour faire un don de 180 000 $ à City Harvest. L’argent sera utilisé pour fournir des repas aux personnes et aux familles aux prises avec la crise actuelle de santé publique.

Fiers de collaborer avec @hellofresh et mon coéquipier @bportistime pour soutenir @cityharvestnyc! Cette organisation travaille dur au milieu de la crise du # coronavirus pour continuer à fournir de la nourriture à nos voisins dans le besoin. pic.twitter.com/ypPDUxTDxi

– Julius Randle (@ J30_RANDLE) 27 mars 2020

Randle et Portis, tous deux âgés de 25 ans, ont également promis 50 000 $ supplémentaires à City Harvest, selon Stefan Bondy, du New York Daily News.

Ils contribuent 50 000 $ supplémentaires pour soutenir les opérations de City Harvest, ce qui contribuera à nourrir plus de 370 000 New-Yorkais dans le besoin. Dennis Smith Jr travaille également sur une entreprise caritative. https://t.co/c2fYJAkHPs

– Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 27 mars 2020

Les Knicks ont encré l’ancien attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Randle, pendant la dernière intersaison, pour un contrat de trois ans d’environ 60 millions de dollars avec une option d’équipe la troisième année. Randle était le meilleur buteur de New York après avoir échangé l’attaquant vétéran Marcus Morris aux Los Angeles Clippers à la date butoir de février avant que la NBA ne suspende ses opérations le 12 mars en raison d’un coronavirus.

De plus, le meneur de troisième année Dennis Smith Jr. redonne à sa ville natale de Fayetteville, en Caroline du Nord, par Bondy, en achetant des bons alimentaires pour les premiers intervenants travaillant dans la crise de santé publique de COVID-19.

Cette semaine, la NBA a vu ses premiers cas de coronavirus être résolus, les coéquipiers de l’Utah Jazz All-Star Donovan Mitchell et Rudy Gobert ayant été éliminés après avoir été testés positifs pour le virus de pandémie il y a deux semaines. De plus, l’attaquant des Detroit Pistons Christian Wood a été éliminé.

Les Knicks n’ont pas fait savoir publiquement s’ils testaient les joueurs ou non, mais ont précédemment déclaré qu’ils n’étaient pas chargés de tester leurs joueurs ou membres de l’organisation s’ils ne présentaient pas de symptômes de coronavirus.