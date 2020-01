Jurrell Casey alimente les éliminatoires des Titans en attisant le chaos

Jurrell Casey n’est pas Aaron Donald.

Mais il fut un temps où de nombreux blogueurs de la NFL comme moi pensaient que Casey avait une chance de mettre en place un grand nombre de sacs sur une base cohérente. Maintenant qu’il a terminé sa neuvième saison avec les Titans du Tennessee, je pense qu’il est sûr de dire que cela ne se produira pas.

En même temps, je dirais toujours que l’homme est sous-estimé!

D’accord, il n’a donc pas touché à des sacs à deux chiffres depuis 2013, mais je vais vous dire ceci: 51 sacs de carrière pour un gars qui est principalement un chasseur de passes intérieur est sacrément impressionnant. Et n’agissons pas comme s’il n’avait pas enchaîné un tas de quart-temps pressé et frappé au fil des ans. Casey et Donald jouent tous les deux dans la «bonne» position, ce qui est comme la manne pour ceux d’entre nous qui apprécient vraiment le jeu défensif en ligne.

Mais après neuf saisons, les meilleurs jours de Casey sont probablement derrière lui. Et cela se reflète quelque peu dans la façon dont ses statistiques ont chuté cette année au cours de la saison régulière alors qu’il affichait un bas de carrière en plaqués pour une défaite, son troisième plus bas nombre de coups sûrs de quart-arrière pour une saison et seulement cinq sacs.

Tout en reconnaissant qu’il n’est plus tout à fait ce qu’il était, je ne serais cependant pas trop rapide pour enterrer l’OG si j’étais vous.

Il est un casse-tête pour la plupart des lignes offensives un dimanche donné. Pour tous ceux qui avaient oublié qui il était, Casey a certainement donné un excellent rappel de sa performance jusqu’à présent dans les séries éliminatoires contre les Patriots et les Ravens.

Et cela devrait inquiéter les chefs.

Divisional Round: 1 jeu que Casey a fait cesser tout espoir d’un retour des Ravens

Cette saison, Jurrell 2013 aurait été jaloux de certaines des choses que Jurrell 2020 a pu faire sur le terrain. Le plus âgé et le plus sage de Casey ne va pas craquer pour l’okie doke ces jours-ci. Mon gars est un vétéran rusé maintenant, ce qui ne veut pas dire qu’il gagne chaque bataille à l’avant, mais c’est pour dire que vous aurez du mal à le battre en l’attrapant en train de glisser. Il est sur ses touches à chaque jeu, et sa technique est parmi les plus cohérentes que vous trouverez.

Remarquez, alors que je considère normalement Casey comme une technique à trois, la vérité est que les Titans l’ont presque toujours maintenu en mouvement.

Le premier exemple est l’un de ses sacs le week-end dernier contre les Ravens. Un sac qui, à mon avis, a eu un impact énorme sur le résultat du match, étant donné qu’il est venu au troisième trimestre lorsque les Ravens avaient encore une chance de revenir.

Et qui devait-il battre pour l’obtenir? Just Baltimore All-Pro a quitté le plaqueur Ronnie Stanley.

Et comment Casey l’a-t-il battu?

Il était déjà aligné dans un large cinq et a utilisé l’élan de se faire ébrécher par le porteur de ballon, qui était en train de sortir sur une route, pour passer à un mouvement intérieur. Ensuite, Casey a tourné les épaules vers l’extérieur pour “se maigrir” à travers l’espace, et a glissé les mains de Stanley vers le bas alors qu’il passait. Ce fut une victoire nette qui a permis à Casey de courir librement à Lamar Jackson.

Et puis Lamar, bien sûr, l’a fait manquer.

«Whiff» est le mot qui me vient à l’esprit.

Mais, comme il le fait toujours, Casey a juste continué à travailler et a finalement rattrapé Jackson par derrière. Avec le quart-arrière insaisissable maintenant mort dans sa ligne de mire, Casey a choisi de ne pas emprunter la route sûre et de simplement aller chercher le sac, mais aussi de couper le bras de Jackson pour essayer de forcer un échappé. Non seulement il a réussi à séparer le ballon de l’emprise de Jackson, mais l’un de ses coéquipiers a également pu récupérer le maladroit.

C’est ce que j’appelle avoir un impact.

Oh, mais il avait deux sacs, non?

Pour réitérer mon point de vue sur la polyvalence de la position de Casey, ce deuxième sac est venu quand il était aligné tête haute au centre au départ. Peu importe où ils l’ont mis, il va cuisiner.

Wild Card Round: 4 fois Casey a empêché les Patriots de prendre le relais

Pour faire une remarque distincte sur le fait que Casey a parfois un grand impact sur les jeux qui ne sont pas nécessairement quantifiables sur la feuille de statistiques, permettez-moi de donner un bref aperçu de quelques jeux importants qu’il a faits contre les Patriots que vous auriez pu manquer:

Il a battu le garde droit Shaq Mason comme un tambour lors de la deuxième partie de mêlée avec un mouvement de club à chariot élévateur pour déchirer et a à peine raté le limogeage de Tom Brady.

Cela a forcé Brady à un achèvement qui aurait probablement dû être signalé comme un échouage intentionnel.

Son énorme agitation juste avant la mi-temps tout en faisant partie d’une course de deux hommes a aidé à empêcher un troisième écran de gagner suffisamment de verges pour un premier essai.

Brady a dû se contenter d’un essai de Je vous salue Marie lors du prochain jeu qui, bien sûr, est finalement devenu incomplet.

Vous vous souvenez de cette longue passe à Ben Watson qui a rappelé avec un peu plus de neuf minutes à jouer au troisième quart à cause d’un joueur de ligne offensive des Patriots qui était illégalement sur le terrain? C’était encore Mason, et il était dans le champ parce que Casey se bousculait et Mason, à juste titre, pensait que Casey avait une chance de se rendre à Brady avant de pouvoir lancer le lancer.

Pour rappel, le score était de 14-13 Titans à ce moment-là.

Il a également partagé une pression avec DaQuan Jones sur un troisième et -3 au début du quatrième quart où il a commencé aligné en tant que trois techniques gauche dans l’écart B, rabougri à l’extérieur, et a battu le plaqueur droit des Patriots Marcus Cannon avec un balai les mains bougent.

Les Patriots étaient sur la ligne des 47 verges des Titans et ont fini par céder avec le score restant de 14-13 Titans.

Ce n’est pas parce que vous ne l’avez pas remarqué que Casey ne mettait pas au travail. Mais ne vous inquiétez pas, c’est pour cela que vous m’avez fait!

Championnat AFC: Pourquoi Casey est un match effrayant pour l’OL des Chiefs

Je crois que sa meilleure performance de ces séries éliminatoires est encore à venir cette semaine contre les Chiefs.

D’une part, Andrew Wylie, le gardien partant gauche des Chiefs pendant la majeure partie de la saison, est absent de l’alignement depuis la semaine 16 avec une blessure à la cheville. Stefen Wisniewski a repris cette position depuis lors et il est un peu plus léger à 305 livres, ce qui, je pense, sera un inconvénient face à Casey cette semaine. Je ne pense tout simplement pas qu’il va pouvoir bien s’ancrer face au pouvoir de Casey. Il y a une chance que Wylie joue, mais il n’y a aucun moyen de savoir à quel point il pourrait être efficace dans sa première action de jeu depuis la blessure.

Je ne sais pas si Laurent Duvernay-Tardif, le chef droit des Chiefs, s’en sortira beaucoup mieux contre Casey. Alors que Duvernay-Tardif est un peu plus gros à 321 livres, je l’ai vu se faire battre plusieurs fois la semaine dernière, y compris juste avant la mi-temps lorsque la recrue des Texans Charles Omenihu l’a obtenu avec le même type de mouvement de swiper que Casey utilise à bon escient. Vous pouvez parier que votre cul Duvernay-Tardif verra également ce mouvement de Casey.

Même si je m’attends toujours à ce que les Titans déplacent un peu Casey ce week-end, je pense également qu’il pourrait aligner un peu plus que d’habitude à trois techniques, en particulier lors des passes. Donc je pourrais enfin le voir jouer une tonne à la position que je pense qu’il est né pour jouer pendant la majeure partie du jeu, et je ne pourrais pas être plus excité.

Mais permettez-moi également de dire que je ne serais pas surpris de le voir battre les Chiefs à gauche, plaquant Eric Fisher sur le bord, non plus. À tout le moins, je serais prêt à parier quand Casey affrontera Fisher en tête-à-tête qu’il pourra replier la poche dans les genoux de Patrick Mahomes. Et s’il le fait, vous pouvez vous attendre à ce qu’il sorte de cette ruée vers le pouvoir avec rapidité et ramène Mahomes au sol.

En plus de battre les deux gardes quand il a des opportunités en tête-à-tête, je pense également que Casey a de bonnes chances de faire pression sur les jeux de course de passes intérieures. Il est excellent dans les jeux de course, qu’il soit le pénétrateur ou le gars de la boucle. Je pense que l’intérieur des Chiefs trois peut être vulnérable spécifiquement au TOM – un tacle défensif est le pénétrateur dans l’écart A soit aligné là-haut ou avec un piqué à l’intérieur, l’autre tacle défensif boucle derrière eux jusqu’à l’écart B – jeux à l’avant ce week-end aussi, et ceux-ci semblent être sa spécialité.

Cela dit, permettez-moi d’être clair et de dire que même si je pense que Casey est prêt à avoir un sacré match dimanche, je ne pense toujours pas que ce sera suffisant pour faire gagner les Titans.

Les Chiefs peuvent juste marquer trop vite et de trop de façons, et Casey ne sera pas sur le terrain tout le temps de toute façon. Je ne vois tout simplement pas comment les Titans remportent une fusillade, et s’ils ont quelques retards de retard, ce n’est qu’une recette pour un désastre.

Soit dit en passant, si vous êtes sur le point de remporter leur victoire de la semaine 10, ne le faites pas. Sérieusement.

Si vous êtes maintenant là-bas en colère parce que je ne vous laisserai pas souligner que les Titans ont marqué plus de 30 points pour gagner ce match, veuillez revenir en arrière et regarder le contexte. Enfer, tout ce que vous avez à faire est de vous rappeler que c’était le premier match de Mahomes après une blessure, les Chiefs avaient une ligne offensive de fortune, ils avaient des erreurs dans les équipes spéciales et la défense du Tennessee a marqué sur un retour échappé. Malgré tout cela, KC était toujours en position d’égaliser le match à la fin et de l’envoyer en prolongation à Nashville.

Vous voyez, je vous ai empêché de paraître stupide. Vous êtes les bienvenus!

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas parce que je ne pense pas que les Titans gagneront que je prédis que Casey aura une grosse journée.

À 6’1 et pesant 305 livres, Casey, comme Donald, pourrait être décrit comme «sous-dimensionné». Une fois le ballon cassé, cependant, les deux joueurs jouent comme s’ils mesuraient 10 pieds. Je tiens à préciser qu’outre le fait qu’il ait été un seul chasseur de passes helluva, Casey a également été une force perturbatrice contre la course de façon constante au cours de sa carrière.

La principale raison pour laquelle Casey continue d’être une telle force même après avoir perdu un peu de sa balle rapide, c’est parce qu’il fait si bien toutes les petites choses.

Jurrell Casey ne finira peut-être pas avec certaines des statistiques que les blogueurs pensaient qu’il pourrait atteindre, mais plus de gens devraient toujours connaître son nom. Le dimanche est le moment idéal pour lui de nous rappeler une fois de plus que la grandeur n’est pas toujours mesurée par les chiffres. Il n’est peut-être pas Aaron Donald, mais Pat Mahomes va certainement le sentir dimanche.

Pour ma part, je ne peux pas attendre qu’il me donne raison.

Tout comme je l’ai été les deux derniers week-ends.