Jusqu'où ira la Nouvelle-Orléans?

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans chez Portland Trail Blazers

Quand: Lundi 23 décembre, 22 h HE

Où: Moda Center

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans, NBA TV

Vendredi, la Nouvelle-Orléans est entrée dans le Golden State avec la possibilité de renverser la vapeur sur sa saison. Après avoir battu une équipe titubante des Timberwolves, un voyage pour affronter les pires guerriers de la ligue a permis aux Pelicans de remporter une séquence de victoires.

Au lieu de cela, la Nouvelle-Orléans a touché le fond de l'année. Un retour de 20 points a été entièrement annulé en quatrième lorsque les Pélicans se sont effondrés dans la dernière ligne droite et ont été dépassés par D’Angelo Russell dans la dernière minute.

Maintenant, l'équipe se dirige vers Portland pour une tâche plus difficile que n'importe quel arrêt pour le moment sur son road trip actuel, face à l'un des meilleurs backcourts de la ligue à Damian Lillard, C.J. McCollum et les Trail Blazers. Portland a le 10e meilleur classement offensif de la ligue et bien que la défense puisse être poreuse à certains moments, ils sont un côté mis en place pour potentiellement gérer les pélicans.

Carmelo Anthony présentera à la Nouvelle-Orléans un autre problème potentiel. Après un tronçon légèrement rocailleux lors de ses premiers matchs de la saison, Anthony a pris plus de forme et affiche une moyenne de 16,0 points par match sur 41,7% de tirs depuis un territoire à trois points.

Entre Anthony, Lillard et McCollum, la nuit pourrait encore être longue pour une défense des Pélicans en difficulté constante.

.