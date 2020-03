Jusqu’où irait une équipe B de l’USWNT en Coupe du monde?

La défenseure centrale de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Abby Dahlkemper, a récemment accordé une interview à Business Insider dans laquelle elle a déclaré: «Nous avons les première et deuxième meilleures équipes au monde.» Il ne fait aucun doute que l’USWNT a la meilleure et la plus profonde équipe de football féminin international, mais la suggestion selon laquelle l’équipe B pourrait être aussi bonne semble absurde.

Alors que l’USWNT était sans aucun doute la meilleure équipe lors de la dernière Coupe du monde, cela n’a pas été facile. La France, classée n ° 4 mondiale, et l’Angleterre, actuellement n ° 6, ont donné aux Américains des matchs difficiles.

Mais ce n’est pas parce qu’ils ne seraient pas n ° 2 que l’équipe B de l’USWNT ne serait pas extrêmement bonne. L’interview de Dahlkemper m’a fait réfléchir sur la qualité de cette équipe et pourquoi.

Pourquoi le pool USWNT est-il si profond?

Le titre IX a été adopté en 1972, mais il a encore une influence incroyable sur la domination de l’USWNT dans le football international à ce jour. Les fans de football et les entraîneurs ont des débats sans fin sur la façon d’améliorer ou de supprimer le football au lycée et au collège, ainsi que les académies payantes, mais ils attirent toujours plus de joueurs dans le jeu que dans tout autre pays.

Les académies privées ne sont pas soumises au titre IX, qui stipule que tout programme d’enseignement bénéficiant d’une aide financière fédérale doit offrir des chances égales aux garçons et aux filles, mais ils en sont directement affectés. Parce qu’il y a autant de bourses d’études pour les athlètes que pour les garçons, les parents sont tout aussi disposés à payer pour leurs filles pour obtenir le meilleur entraîneur de football que pour leurs garçons, et le marché réagit à cela.

La question de savoir si les joueurs de football américains obtiennent des opportunités de développement de la même qualité que leurs rivaux européens ou asiatiques est très controversée. Ce qui n’est pas le volume des Américains qui sont de bons professionnels. Le meilleur joueur du monde n’est pas un Américain depuis la plupart des années. Enfer, les 10 meilleurs joueurs du monde ne sont généralement pas américains. Mais les États-Unis sont le seul pays qui compte 20 des 100 meilleurs et probablement 100 des 500 meilleurs joueurs du monde.

À quoi ressemble le paysage international en ce moment?

Voici le classement actuel de la FIFA. Avant de grincer des dents à la perspective de discuter de la qualité des équipes en termes de classement FIFA, je dois vous informer qu’elles sont différentes du classement masculin. La FIFA a une formule bizarre pour les hommes, tandis que le classement des femmes est fortement basé sur ELO.

Les quatre premiers actuels – États-Unis, Allemagne, Pays-Bas et France – sont probablement les quatre meilleures équipes du monde sans discussion. Les numéros 5 et 6, la Suède et l’Angleterre, sont également des équipes de haut niveau avec quelques réserves. La Suède est un peu stimulée par l’excellent entraîneur-chef Peter Gerhardsson, tandis que l’Angleterre a le talent d’être n ° 2, mais est probablement freinée par l’entraîneur-chef en difficulté Phil Neville. Ces six équipes forment le niveau supérieur, puis il y a un peu de baisse.

Les numéros 7 à 10 sont l’Australie, le Canada, le Brésil et le Japon, moment auquel il y a une autre baisse. L’Espagne n ° 13 appartient probablement à ce niveau, mais n’a pas grimpé en raison d’un tirage difficile en Coupe du Monde qui les a vus affronter l’Allemagne et l’USWNT. Une autre poignée d’équipes est solide, mais vous êtes fermement aux prises avec des joueurs semi-professionnels dans des rôles clés après le n ° 23 en Nouvelle-Zélande.

La réponse courte: c’est une équipe éliminatoire de la Coupe du monde, mais pas une élite

Compte tenu de ce qui précède, je pense que l’équipe B de l’USWNT ferait certainement le huitième de finale de la Coupe du monde. Je pense qu’il est possible qu’ils soient également favorisés en huitièmes de finale et qu’ils atteignent le quart de finale. Mais à ce stade, ils rencontraient une équipe aussi bonne qu’elle ou mieux. En supposant que les quatre premiers aient évité des bouleversements massifs, gagné leurs groupes et fait le quart de finale, je pense que l’Allemagne, les Pays-Bas ou la France battraient l’USWNT B à ce stade.

Les trous en Australie, au Canada et au Brésil ont été dévoilés en huitièmes de finale lors de la Coupe du monde 2019. Toutes ces équipes ont plusieurs partants qui jouent en NWSL, aux côtés des joueurs qui seraient en USWNT B, et ne les surpassent pas de manière significative. Être un bon débutant NWSL vous permet de commencer pour les équipes nationales de deuxième niveau, il est donc raisonnable de deviner qu’un match entre ces équipes et USWNT B serait extrêmement compétitif.

Pas satisfait de la réponse courte? Entrons dans les mauvaises herbes

Si vous êtes une fervente adepte du football féminin, rien de ce qui précède n’était nouveau pour vous. Je pense que vous êtes ici parce que vous voulez discuter de qui ferait l’équipe B de l’USWNT, et moi aussi, alors allons-y.

Peut-être que Dahlkemper voulait dire que le deuxième XI de l’USWNT est la deuxième meilleure équipe au monde, mais personne ne prend 11 joueurs pour un tournoi. Je donne à l’USWNT son équipe actuelle de 23 femmes, remplaçant Alex Morgan pour Jessica McDonald, car Morgan est clairement le premier choix lorsqu’il est en forme. Je peux choisir parmi le reste de la piscine.

En faisant cette équipe, j’ai essayé de me donner des options pour changer le jeu. Dans la plupart des postes, j’ai choisi deux styles de joueurs complètement différents. Certains joueurs ne sont pas dans leur position idéale car nous avions quelques trous à combler, et j’ai opté pour le talent plutôt que la forme parfaite à quelques reprises.

Il y a également eu des omissions douloureuses. Je pense que l’USWNT C serait également une équipe des huitièmes de finale. Je suis tres sérieux.

Gardiens de but: Aubrey Bledsoe, Jane Campbell, Casey Murphy

Omission difficile – Claudia Dickey: Le gardien de l’UNC et des moins de 20 ans pourrait commencer pour de nombreux pays, mais il y a un sérieux blocage devant elle.

Arrière gauche: Gabby Seiler, Hailie Mace

Omission difficile – Tegan McGrady: J’espère qu’elle sera suffisamment en forme pour consolider sa place avec le Washington Spirit cette saison, mais elle n’a joué que très peu de football au cours de la dernière année.

Arrière droit: Sarah Gorden, Gaby Vincent

Omission difficile – Emily Fox: Malheureusement, la droite de l’UNC a déchiré son LCA à la fin de la saison dernière et je ne peux pas deviner à quoi elle ressemblera à son retour.

Défenseurs centraux: Alana Cook, Samantha Staab, Emily Menges, Naomi Girma

Omission difficile – Maycee Bell: Probablement encore un peu trop brut pour le grand spectacle à seulement 19 ans, mais vous allez la voir jouer en Coupe du Monde pour le NT complet un jour.

Milieux défensifs: Sarah Killion, Danielle Colaprico

Omission difficile – Allie Long: Cela semble cruel et injuste. Long a été un très bon joueur pour le règne et commencerait pour la plupart des équipes de la Coupe du monde. Le pool DM est tout simplement trop profond.

Milieux de terrain centraux: Morgan Brian, McCall Zerboni

Omission difficile – Jordan DiBiasi: Le milieu de terrain Spirit doué techniquement était juste un peu incohérent dans sa saison recrue, mais elle est méga talentueuse.

Milieux offensifs: Vanessa DiBernardo, Brianna Pinto

Omission difficile – Sofia Huerta: Huerta est-il l’un des 46 joueurs les plus talentueux d’Amérique? Absolument. L’a-t-elle montré la saison dernière? Pas du tout.

Wingers: Kristen Hamilton, Jessica McDonald, Darian Jenkins, Alexa Spaanstra

Omission difficile – Paige Monaghan: Ses chiffres à Sky Blue sont vraiment solides mais je ne pense pas qu’elle ait la capacité de Spaanstra ou Jenkins de changer le jeu en un seul jeu.

Grévistes: Sophia Smith, Margaret Purce

Omission difficile – Savannah McCaskill: Elle a montré des éclats de brillance avec Sky Blue et Chicago, mais n’a pas montré qu’elle peut donner 90 bonnes minutes deux matchs de suite.

Cette équipe n’a évidemment pas la puissance vedette des équipes de ce groupe n ° 5-11 contre lesquelles je pense qu’elles auraient des matchs difficiles, mais elles ont une meilleure force en profondeur que toutes. Faites-moi savoir où vous pensez que je me suis trompé avec la sélection de l’équipe, ou quelles autres équipes internationales, selon vous, pourraient battre cette équipe.