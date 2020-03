Justin Robinson est le héros inattendu de Duke Basketball

Justin Robinson, un walk-on senior de cinquième année qui n’a pas joué 10 minutes dans un match cette saison jusqu’au 25 février, pourrait être la dernière pièce que le basket-ball masculin de Duke a recherchée toute la saison pour remporter le tournoi NCAA. Si la victoire de dimanche soir contre la Caroline du Nord montrait quoi que ce soit, c’était la capacité de Robinson à progresser dans les grands moments et à tirer de loin. Le joueur de 23 ans a marqué 13 points sur un tir de 4 sur 6 de la profondeur pour battre l’UNC, 89-76. Il a également ajouté six rebonds, trois passes décisives, un vol et quatre blocs.

Au cours des trois derniers matchs, l’entraîneur de Duke, Mike Krzyzewski, a donné à Robinson – le fils du David Hall of Famer de la NBA – un temps de jeu qu’il n’avait jamais reçu auparavant, et il s’échauffe avec le temps. Pour battre NC State, il a marqué 10 points sur cinq tirs avec six rebonds. Lors d’une défaite contre Wake Forest, il a marqué six points sur autant de tirs.

La soirée senior contre UNC a été le grand moment d’évasion de Robinson. Il a disputé un sommet en carrière de 25 minutes dans l’une des plus grandes rivalités sportives, et après avoir perdu 15 trois de sa carrière, il en a renversé quatre en une nuit. Cela vient d’un joueur qui était considéré comme une recrue de trois étoiles, et en moyenne cinq minutes par match pour l’ensemble de son mandat de Duke.

“C’est mieux que” Rudy “”, a déclaré Krzyzewski, comparant le jeu de Robinson à l’histoire du football de Notre-Dame, selon ESPN. “C’est presque comme un film. Il a été exceptionnel et j’espère qu’il continuera. »

C’est une exagération, mais la montée de Robinson est quelque chose que personne n’aurait pu voir venir.

Robinson pourrait aider Duke à remporter le tournoi NCAA

Le rôle de Robinson en tant que protecteur de jante 6’9 qui peut tirer est extrêmement important pour les Blue Devils.

L’équipe Duke 2019-2020 n’est pas comme la plupart des autres. Il n’y a pas de Zion Williamson ou Marvin Bagley III ou Jayson Tatum pour ancrer le groupe. Duke est une somme de bons talents mais pas d’élite, et cela a conduit à une bonne mais pas grande saison selon leurs critères, avec un dossier de 25-6 et un tournoi probable à deux têtes de série.

“Mon personnel vient de dire:” Nous devons lui donner un coup de feu “”, a déclaré Krzyzewski à propos de Robinson, selon The News & Observer. “Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de lui.” Il ne peut pas seulement jouer à quatre, mais il peut jouer petit à cinq, car il peut tirer, cela étire la défense. “

Un gros tronçon est exactement ce dont les Blue Devils ont besoin. Lors de ses dernières apparitions, Robinson a pris des minutes des attaquants Jack White, Javin DeLaurier et Matthew Hurt, et cela pourrait continuer.

Le sol rétrécit lorsque White et DeLaurier jouent, car le premier ne tire qu’à 33%, et le dernier n’est pas un facteur à distance. La saison des Blancs est la meilleure de sa carrière sur trois, et DeLaurier est 2 sur 16 pour sa carrière. Hurt est un tireur solide, mais la première année se débat sur la défensive.

Robinson est la combinaison parfaite de tir et de protection intérieure de jante. Il n’est pas super rapide, mais il est stable sur ses pieds pour s’impliquer dans chaque tir depuis le terrain. Il n’a pas le coup le plus rapide, mais lorsqu’il a le temps et l’espace pour le tirer, il a été efficace. Il a un toucher doux, comme le voient les trois qu’il a affrontés contre UNC, et un deuxième qui a dansé autour du bord.

Même s’il n’est pas un facteur de tournoi, cela a été un tronçon incroyable pour Robinson

Robinson ne s’attendait pas à être dans cette position, même aussi récemment qu’il y a un mois. Pourtant, il a fait sa marque dans la rivalité UNC-Duke avec sa performance de dimanche. Il était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, et son espacement au sol a fait la différence.

«Cela me rend si fier de lui», a déclaré son père, David. “Je ne sais pas comment j’aurais réagi dans la situation, mais il a été incroyable.”

Ce fut un moment privilégié pour la carrière collégiale de Robinson.