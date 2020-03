Jusuf Nurkic de Portland fera son retour le 15 mars

Le centre de Portland Trail Blazers Jusuf Nurkic est en réadaptation depuis qu’il a subi une blessure à la jambe horrible le 25 mars de l’année dernière et il fera son retour près d’un an au jour de sa blessure initiale. Le centre sportif de Klutch a déclaré à Chris Haynes de Yahoo qu’il prévoyait de faire son retour au tribunal dimanche 15 mars contre les Rockets de Houston.

Alors qu’une source connaissant la situation a déclaré à LeBronWire plus tôt cet hiver que le plan était de ramener Nurkic après la pause des étoiles, le centre a également fait face à une tension au mollet dans les jours suivants après son retour à la pratique, conduisant ainsi à une «Revers», selon l’entraîneur-chef des Blazers, Terry Stotts. Nurkic sera dans la formation des Blazers le week-end prochain alors que Portland cherche à se qualifier pour les séries éliminatoires, où il traîne les Grizzlies de Memphis n ° 8 par 3 matchs et demi et l’honneur de jouer contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles au premier tour.

Nurk a dit à Haynes qu’il était prêt à partir.

“J’ai travaillé dur pour être en position de revenir sur le terrain et aider mon équipe, mais la vitesse de jeu va être différente”, a déclaré Nurkic à Yahoo Sports. “Je ne vais pas jouer 40 minutes. Mais pour moi, mentalement, je dois obtenir ces représentants avant de pouvoir jouer. Physiquement, je vais bien. J’ai eu récemment une tension au mollet, ce qui est normal pour la blessure que j’ai subie. Je suis satisfait de l’orientation de ma rééducation. Je n’ai jamais douté que je serais de retour, mais je devais m’assurer que j’étais à 100%. Je ne peux pas attendre. “

Le Portland a surtout eu Hassan Whiteside comme son grand homme seul en bonne santé toute la saison, donc l’ajout de Nurkic pourrait aider Portland alors qu’il cherche à faire des éliminatoires avec 19 matchs à jouer.

