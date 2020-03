Jusuf Nurkic passera par la G-League avant de revenir sur les pistes

Il y a près d’un an à cause des blessures très graves subies par le pivot bosniaque Jusuf Nurkic sur sa jambe, mais après tant d’attente, il semble enfin être en bonne santé et jouer pendant la semaine prochaine. Le joueur du Portland Trail Blazers Il a déjà fait tout le travail avec ses coéquipiers mais avant de retourner sur la piste, il passera par la G-League.

Les anciens Nuggets s’entraîneront avec les Santa Cruz Warriors, les affiliés de Golden State et la même équipe que Stephen Curry et bien qu’il ait exclu de jouer avec eux, il profitera d’un entraînement à un niveau d’intensité supérieur à une pratique normale avec les Blazers avant revenir.

Bien qu’à son retour, il le fera avec une restriction de minutes, il est prévu que Nurkic puisse revenir sur les pistes dès dimanche contre les Rockets de Houston. Avec quelques Blazers dans un dossier négatif et hors des séries éliminatoires, Nurkic tentera d’être le héros et aidera son équipe à reprendre le chemin de la victoire.

Jusuf Nurkić dit qu’il va à Santa Cruz pour s’entraîner – pas un match – avec les G-League Warriors comme dernier obstacle avant de jouer potentiellement dimanche contre Fusées

– Casey Holdahl (@CHold) 9 mars 2020

